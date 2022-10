Frauen, Leben, Freiheit: Der Kampf um Menschenrechte im Iran Stand: 12.10.2022 13:00 Uhr Nach dem Tod von Mahsa Amini - mutmaßlich durch Polizeigewalt - protestieren die Menschen im Iran gegen das autoritäre Regime. Es ist ist nicht nur ein Kampf der Frauen für mehr Freiheit, sondern der einer ganzen Gesellschaft.

von Julia Heyde de López

"Frau. Leben. Freiheit. Das rufen die Menschen, die im Iran seit Kurzem gegen ihr Regime aufstehen. Die Bilder gehen gerade um die Welt: Nach dem Tod der jungen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam protestieren Frauen in Teheran und anderen iranischen Städten, sie nehmen ihr Kopftuch ab und gehen so auf die Straße. Der Hijab ist dabei nur ein Symbol. Es geht ihnen um viel mehr: um Selbstbestimmung, um das Ende einer Diktatur. Dafür riskieren sie ihr Leben.

Schreibt der Iran feministische Weltgeschichte?

Sie haben Unterdrückung und Entrechtung einfach satt. Und nun schreibt der Iran vielleicht feministische Weltgeschichte. "Frau. Leben. Freiheit." Der Schlachtruf berührt mich. Als Christin glaube ich daran, dass jeder Mensch zur Freiheit "berufen" ist, wie es in der Bibel so schön heißt. Und in diesem Fall geht es um beides: um innere und äußere Freiheit.

Ich wünsche den Frauen und Männern im Iran so sehr, dass sie es schaffen, sich ihre Menschenrechte zu erkämpfen. Dass sie Kraft ziehen können aus der weltweiten Solidarität. Und dass ihr eigener Mut sie weiter beflügelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Moment mal | 14.10.2022 | 18:15 Uhr