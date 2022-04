Evangelischer Gottesdienst aus Preetz am Ostermontag Sendedatum: 18.04.2022 10:00 Uhr Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Ostermontag aus der Stadtkirche in Preetz steht die biblische Geschichte von Jona.

Der Prophet wird von einem Wal verschlungen und verbringt drei Tage im Bauch des großen Fisches, bevor er ins Leben zurückkehren darf. "Jona im Bauch des Fisches. Gefangen. Ein Kind im Bauch der Mutter. Geborgen. Beide Momente gleichen einander in ihrer Enge. Aber sie unterscheiden sich in ihrer Deutung. Das eine nennen wir notvoll das Ende. Das andere nennen wir voller Erwartung den Beginn des Lebens. Kann das Gefühl der Verlorenheit zum Kipppunkt des Vertrauens werden?", fragt Propst Erich Faehling in seiner Predigt, die er zusammen mit Pastorin Ute Parra hält. Anke-Maria Bartsch und der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin lesen aus der biblischen Jona-Geschichte.

Musiklische Werke: Von nachdenklich bis heiter

Giulia Corvaglia und der Stadtkirchenchor von Preetz sorgen für festliche Musik. Im ersten Teil des Gottesdienstes werden leise und nachdenkliche Stücke wie "Ubi caritas", "Holz auf Jesu Schulter" und "Bleib bei mir, Herr" gesungen. Im zweiten Teil bricht sich schließlich die österliche Freude Bahn, mit den bekannten Osterchorälen "Wir wollen alle fröhlich sein", "Erschienen ist der herrlich Tag" und "Gelobt sei Gott im höchsten Thron".

Preetzer Stadtkirche schmückt eine prächtige Orgel

Die kleine Stadt Preetz liegt zwischen Kiel und Plön und war früher vor allem wegen ihrer vielen Schuhmacher bekannt. Neben dem Adeligen Kloster ist die Stadtkirche ein zweiter, sehr sehenswerter Anziehungspunkt in der Stadt. Jahrhundertealte Patronatslogen, Messingleuchter und - vor allem - die prächtige Orgel fallen sofort auf.

NDR Info und WDR 5 übertragen den Gottesdienst am 18. April ab 10 Uhr live.

Redaktion: NDR

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | 18.04.2022 | 10:00 Uhr