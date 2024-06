Evangelischer Gottesdienst am 7. Juli aus Stralsund Stand: 28.06.2024 09:49 Uhr Die Luther- Auferstehungskirchengemeinde in Stralsund baut Brücken zu Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und aus verschiedenen sozialen Schichten, zwischen Kirche und Diakonie, zwischen Himmel und Erde.

Sie ist die größte ihrer Art: die Strelasundquerung, oder besser bekannt als Rügenbrücke. Sie verbindet Stralsund auf dem Festland in Vorpommern mit der Insel Rügen. Da sie als Schrägseilbrücke optisch auffällig ist, prägt sie das Stadtbild und ist so etwas wie ein Wahrzeichen von Stralsund.

Brücken führen Menschen auch über tiefe Gewässer hinweg zusammen. Sie ermöglichen Verbindungen, schaffen Wege, wo es vorher keine gab, oder machen sie bedeutend einfacher. Durch ihr sozialdiakonisches Profil baut auch die Luther-Auferstehungs-Kirchengemeinde in Stralsund Brücken im übertragenen Sinne. Darüber berichten ehren- und hauptberufliche Mitarbeitende. Durch Lesung aus dem Ersten Korintherbrief, Kapitel 3 und Predigt von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt wird dargelegt, dass Jesus Christus das Fundament dieses Brückenbauens ist. NDR Info und WDR 5 übertragen diesen Gottesdienst live am Sonntag, den 7. Juli 2024 ab 10:00 Uhr.

Popmusikalische Stücke und Improvisationen

Die kirchenmusikalische Leitung hat Michael Turban inne. Er ist in der Region beliebt und bekannt als Leiter und Frontmann der Greifswalder Band Seeside, deren Mitglieder sich fast ausschließlich aus Menschen mit Behinderungen zusammen-setzen. Er spielt auch selbst komponierte Stücke am Klavier. Zu hören werden ebenfalls Flora Turban (Geige) und Marco Simonowski (Trompete) sein. Es erklingen vor allem popmusikalische Stücke und Improvisationen, wie zum Beispiel zum bekannten Stück „Über Sieben Brücken musst Du gehen“ von Peter Maffay.

Sozialdiakonisches Profil der Gemeinde

Die Luther-Auferstehungsgemeinde liegt in den Stadtteilen Grünhufe und Tribseer in der Hansestadt Stralsund. Sie zeichnet sich durch ihr sozialdiakonisches Profil aus. In vielen Projekten und Veranstaltungen werden Begegnungen und Austausch gefördert, um Menschen untereinander und mit Gott zu verbinden. Dazu gehört unter anderem Stadtteilarbeit in Tribseer, das Café Miteinander im Begegnungszentrum Lutherkirche und das Nachbarschaftszentrum in der Auferstehungskirche in Grünhufe. Die evangelische Kirchengemeinde und das Kreisdiakonische Werk Stralsund e.V. arbeiten dabei eng verzahnt zusammen.

Die Kirchengemeinde verfügt über zwei Kirchengebäude. Das ältere der beiden ist die Lutherkirche. Sie steht in Tribseer, einem Stadtgebiet, das aufgrund vieler Missstände als Sanierungsgebiet ausgewiesen ist. Die zweite Kirche, die Auferstehungskirche im Plattenbauviertel Grünhufe, ist die jüngste aller Kirchengebäude in Stralsund und entstand in den 1990er Jahren noch mithilfe des Kirchenbauprogramms in der DDR. Der Altarbereich ist aus Betonguss und wurde von Friedrich Press gestaltet. Sie zeigt den auferstandenen Jesus Christus im Kreis der Jünger. Aus dieser Kirche wird der Gottesdienst übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 07.07.2024 | 10:00 Uhr