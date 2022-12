"Es ist ein Ros' entsprungen" erzählt von einem Neuanfang Stand: 13.12.2022 08:55 Uhr "Es ist ein Ros' entsprungen": Auf der Hitliste der beliebtesten Weihnachtslieder steht dieser alte Choral ganz weit oben. Zwischen "Stille Nacht, heilige Nacht" und "Vom Himmel hoch, da komm ich her".

von Pastorin Claudia Tietz

Kaum ein Adventskonzert oder Weihnachtsgottesdienst kommt ohne dieses Lied aus: "Es ist ein Ros‘ entsprungen". Entstanden ist das Lied im 16. Jahrhundert. Zu einer Zeit, als man an Rätseln und bildhaften Umschreibungen besonders viel Gefallen fand. Der Text der 1. Strophe lautet: "Es ist ein Ros‘ entsprungen / Aus einer Wurzel zart. / Wie uns die Alten sungen / Von Jesse kam die Art / Und hat ein Blümlein bracht / Mitten im kalten Winter / Wohl zu der halben Nacht."

Ein Rosenstock und die Verbindung zur Jungfrau Maria

Die Menschen damals fanden Gefallen an der Frage: Was ist hier wohl die Rose, was ist die Wurzel, und was ist das Blümlein? In der katholischen Gegend um Trier, wo das Lied vor etwa 400 Jahren entstand, war ganz klar: Die Wurzel ist Jesse, der Stammvater Israels. Die Rose oder das Reis ist die heilige Jungfrau Maria, und das Blümlein ist das Jesuskind. Für die lateinisch gebildeten Mönche steckte darin außerdem ein Wortspiel: Das lateinische Wort "virga" heißt Reis oder Spross und "virgo" Jungfrau. Den Rosenstock, der das Blümlein hervorbringt, konnte man so mit der Jungfrau Maria in Verbindung bringen.

Die Rose blüht "mitten im kalten Winter" aus Gottes Kraft

Was ich an dem Lied besonders mag, ist der Hinweis auf die Rose. Auf Blumen, die selbst im Winter blühen. In vielen Gärten kann man jetzt im Dezember noch Rosenknospen sehen. Auch vor meinem Fenster steht im Garten eine Strauchrose mit cremefarbenen Knospen, zartrosa angehaucht. Wie ein Zeichen von Gottes Liebe zum Leben sehe ich die Rosenknospen und höre ich das alte Lied. "Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht" wächst und blüht es aus Gottes Kraft. In Kälte und Winterdunkelheit kommt das Jesuskind zu uns - wie eine zarte Blume. Sie erzählt von Gottes neuem Anfang mit den Menschen, von Hoffnung und Frieden.

