"Es gab 2022 einfach zu viel, was falsch gelaufen ist" Stand: 03.01.2023 14:20 Uhr Krieg, Inflation, Corona: Für viele war 2022 ein anstrengendes, herausforderndes Jahr. Selbst für Berufsoptimisten wie Pastor Michael Ellendorf. In kritischen Zeiten bietet ihm Jesus Orientierung.

von Pastor Michael Ellendorf

"Na, schon Pläne fürs neue Jahr?" Eine typische Jahresanfangsplauderfrage, so zwischen zwei Haltestellen. Smalltalk, sie kennen das. Üblicherweise bleibt die Antwort auch auf diesem Level: "Ach, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht." Oder: "Hauptsache gesund." Lächeln. "Wiedersehen!" Meistens geht das so.

Mehr Sorgen als Pläne für 2023

Und ich bin im Moment eigentlich ganz froh, dass bei solchen Kontakten gar keine Zeit ist, um differenzierter zu antworten. Und ehrlicher. Dann müsste ich nämlich sagen, dass mir das mit dem Vorausplanen in diesem Jahr schwerfällt. Dann müsste ich auch zugeben, dass ich gerade mehr Sorgen habe als Pläne. Und das ist bei mir als eingefleischtem Berufsoptimisten neu.

2022 ist einfach zu viel falsch gelaufen

Woran das liegt? Tja, wenn ich das so genau wüsste. Vor allem an einem Zuviel. Es gab 2022 einfach zu viel, was furchtbar falsch gelaufen ist. Und ich habe keine blasse Ahnung, was ich daran ändern kann. Wenn ich denn überhaupt was ändern könnte. Vieles verstehe ich nicht mal richtig, zu kompliziert.

"Mach dir keine Sorgen - Sorgen machen Falten"

Ich denke, so ähnlich ging es auch dem Petrus in der Bibel. In damals ebenfalls sehr kritischen und bedrohlichen Zeiten wendet er sich an Jesus und fragt ihn: Herr, wohin soll ich denn gehen? Was soll ich denn machen? Sag du's mir. Und Jesus sagt's ihm: Folge mir nach. Orientiere dich an mir. Ich bin gekommen, Kranke zu heilen, Traurige zu trösten, Frieden zu stiften. Geh den Weg, den ich gehe. Und: Mach dir keine Sorgen. Sorgen machen Falten. Das stammt jetzt nicht von Jesus, sondern von mir. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.

