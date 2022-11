"Erfolg ist nicht linear" Stand: 04.11.2022 11:13 Uhr Der aus Frankreich stammende Yoann Bourgeois ist Tänzer, Choreograph und Künstler. Seine faszinierende Kunstperformance "Sucess isn't linear" ging als Video in den sozialen Medien viral.

von Theologin Jacqueline Rath

Eine große Treppe führt steil nach oben. Sie gleicht einem Podest. Ein Mann steigt sie mit scheinbarer Leichtigkeit aber doch bedacht langsam hinauf. Aber dann kippt er zur Seite weg und stürzt hinunter. "Erfolg ist nicht linear", so heißt übersetzt diese Kunstperformance des französischen Choreographen und Artisten Yoann Bourgeois. Auf der Treppe zum Erfolg stürzt er immer wieder in die Tiefe. Doch dort fängt ihn ein großes Trampolin auf, das ihn gleich wieder hinaufbefördert. Nicht immer direkt auf den gleichen Standpunkt wie zuvor, aber - immerhin - nach oben.

Niederlagen gehören zum Leben

Als ich in den sozialen Medien dieses Video entdeckte, war ich fasziniert. Es stellt so einfach und doch so überraschend unser Leben dar, fast schon brutal werden uns die Augen geöffnet: Niemandem gelingt es, immer nur erfolgreich zu sein. Irgendwann erlebt jeder in seinem Leben Niederlagen. Das Trampolin lässt Yoann Bourgeois immer wieder neu beginnen. Und das muss gar nicht mal bei "Null", also ganz unten sein. Es federt ihn manchmal auch auf die Mitte der Treppe oder kurz vor ihren Zielpunkt. Auch das ist wie im richtigen Leben.

Schwung bekommen, Schwung geben

Und ich glaube, jeder von uns hat so ein Trampolin - im übertragenen Sinne. Für mich ist das zum Beispiel mein Glaube. Gott fängt mich auf, egal wie tief ich falle. Aber da sind noch weitere Trampoline: Freunde und die Familie; Menschen, die für uns da sind, wenn nicht alles glatt läuft, die uns zuhören, unterstützen und neuen Halt geben. Und auch ich kann umgekehrt anderen wieder zu neuem Schwung verhelfen. So wie das Trampolin.

