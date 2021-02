Eine kleine Vision, mitten im Frost Sendedatum: 02.02.2021 06:20 Uhr Kinder können auf lustige Ideen kommen. Und sie sehen die Welt oft mit anderen Augen. Dabei nehmen sie Dinge wahhr, die Erwachsenen oft entgehen.

von Pastorin Sarah Oltmanns

So auch mein Patenkind - im Videochat. Da schlägt sie mir glatt vor: "Komm, wir spielen "Ich sehe was, was Du nicht siehst!" Mein Patenkind ist wirklich gewieft. Sie weiß ganz genau, dass ich im Videochat nicht alles sehen kann, von der Kamera abhängig bin, und deshalb kaum Chancen hab. Das ist ihr aber egal. Hauptsache, ich verliere. Sie beginnt. "Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist weiß!"

Sehr witzig. Sie sitzt im Wohnzimmer vor dem Panoramafenster und sieht wahrscheinlich nur weiß. Sie ahnen es schon, der Schnee war es nicht, die Hauswand von Nebenan auch nicht. Nach gefühlt tausend weiteren Vorschlägen habe ich das erste Spiel verloren. Es war ein Einkaufszettel. Auch beim zweiten Spiel habe ich kein Glück.

Dankbar sein für die Kinderaugen

Mein Patenkind verliert die Lust auf drinnen. Sie zieht sich flugs eine Jacke über und schlufft mit ihren Hausschuhen auf die Terrasse - mich nimmt sie auf dem Smartphone mit. "Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das …" Sie hält kurz inne … "das wird wunderbar!", jubelt sie in die Kamera.

Was kann es nur sein, im Frost überzogenen Boden? Sie wartet meine Antworten nicht ab, und hält die Kamera vor einen kleinen grünen Trieb, der durch die Schneedecke hindurch sticht. Ein Krokus vermute ich. "Das wird ganz wunderbar", sagt mein Patenkind und ich bin ganz angerührt davon. Sie sieht nicht nur den kleinen Trieb, sondern blickt voraus, sieht die Blüte blühen und die Farben strahlen. Eine kleine Vision, mitten im Frost und ich bin dankbar für die Kinderaugen, die mich leiten und mir sagen: "Ich sehe was, und das wird wunderbar."

