Eine Spende, die Leben rettet Stand: 29.06.2023 14:35 Uhr Fremde Stammzellen können Menschen helfen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Eine Stammzellspende wird aus dem Blut der Spenderinnen und Spender gewonnen oder dem Knochenmark entnommen.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich Erfahrungsberichte von Menschen lese, die schon mal eine Stammzellspende gemacht haben. Sie beschreiben, wie erleichtert sie sind, wenn es der schwerkranken anderen Person wieder besser geht, und wie glücklich sie sind, ein Leben gerettet zu haben.

Ist das nicht verrückt? Da erklären sich Menschen bereit, wildfremden anderen Menschen zu helfen, von denen sie überhaupt nichts wissen, weder wie alt sie sind, noch wo sie herkommen oder welches Geschlecht sie haben. Denn solche Spenden sind ja anonym. Es gibt nicht irgendeine einzige persönliche Verbindung, und trotzdem sind Menschen bereit, ihre Zeit zu spenden, ihre Gesundheit, geben etwas von sich selbst, von ihrem eigenen Körper ab – persönlicher geht es ja gar nicht. Und dann freuen sie sich, wie wahnsinnig, für diese völlig fremden Menschen, wenn es ihnen wieder besser geht und sie eine Chance auf Heilung haben. Ich finde, da knistert es förmlich in der Luft vor lauter Solidarität und Menschlichkeit.

Dass es so etwas gibt, auf unserer Welt, ist einfach großartig. Denn es belegt, dass selbst wildfremde Menschen füreinander da sein können und also Gutes existiert. Da kann Gott mächtig stolz auf uns sein, finde ich, und ich hoffe, dass auch von diesen Erfolgsgeschichten jetzt am Wochenende erzählt wird, in Neubrandenburg, bei unserem Landesfest, wenn unser "Zusammenhalt in Stadt und Land" gefeiert wird.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 30.06.2023 | 06:20 Uhr