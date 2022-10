"Ein unsichtbarer Leitstrahl Gottes für mein Leben" Stand: 11.10.2022 08:30 Uhr Pastor Hartmuth Wahnung liebt Flughäfen und landende Flugzeuge. Der Duft der großen, weiten Welt. Noch schöner ist es, nicht nur anderen beim Landen zuzuschauen, sondern selber zu fliegen.

von Pastor Hartmuth Wahnung

Neulich saß ich in einem Airbus A300. Der hat 140 Tonnen Landegewicht und ich staunte nicht schlecht, als ich auf dem Sitzmonitor sah, wie er wie an einer unsichtbaren Schnur entlang über Wälder und Felder schwebte und schließlich sanft auf der Landebahn aufsetzte, genau an der richtigen Stelle und genau ausgerichtet. Das Geheimnis dieser perfekten Landung ist das sogenannte Instrumenten-Lande-System: Ein unsichtbarer Leitstrahl, der über die Instrumente im Cockpit den perfekten Sinkflugpfad anzeigt. Dank eines solchen Leitstrahls kann selbst das größte Flugzeug auch bei Wind und Wetter, Nacht und Nebel sicher landen.

Ein Leitstrahl für turbulente Zeiten

Als ich anschließend auf mein Gepäck wartete, dachte ich: Wie schön wäre es, wenn es so einen Leitstrahl nicht nur für Flugzeuge gäbe, sondern auch für mein Leben? Einen Leitstrahl, der mir auch in turbulenten Zeiten und unter widrigen Umständen hilft, mein Leben auf Kurs zu halten und dort zu landen, wo ich hingehöre.

"Als Christ rechne ich mit dem leisen Reden Gottes"

Sicher kann ich immer noch besser darin werden, meine Sensoren richtig abzulesen und im Cockpit meines Lebens weise Entscheidungen zu treffen. Aber als Christ rechne ich immer auch mit dem leisen Reden Gottes. Es ereignet sich oft in meinem Herzen, manchmal durch Menschen, deren Worte bei mir Widerhall finden und Verhaltensänderungen anstoßen. Und auch indem ich über die Bibel nachdenke. Der Autor von Psalm 119 hat es so auf den Punkt gebracht: "Dein Wort ist ein Licht in der Nacht, dass meinen Weg erleuchtet." Dieses Licht ist ein Leitstrahl Gottes für mein Leben. Wie die Pilotinnen und Piloten kann auch ich diesen Leitstrahl nicht sehen. Aber ich kann ihn wahrnehmen, ja aufnehmen und darauf vertrauen, dass Gott mich damit sicher im Leben und bei ihm landen lässt.

Übrigens kann man den Lebensflug auch ganz besonders genießen, wenn man weiß, dass man sicher ans Ziel kommt!

