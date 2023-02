"Ehrentag der Singles" Stand: 14.02.2023 11:35 Uhr Am 15. Februar ist der Ehrentag der Singles. Ob man dafür einen Ehrentag braucht, darüber lässt sich streiten. Aber als Gedankenanstoß findet ihn Susanne Richter nicht schlecht.

von Radiopastorin Susanne Richter

Wer hat uns eigentlich eingeredet, dass eine Partnerschaft für alle immer erstrebenswert sein muss? Dass wir ohne sie nur halb wären? Erstaunlich, was wir immer für Raster ansetzen, um uns und unser Leben einzuordnen und zu bewerten. Und nicht nur unseres, auch das der anderen. "Hat sie noch niemanden?" "Ist er immer noch allein?" Als wäre das Ziel auf jeden Fall eine Partnerschaft. "Ja, sie lebt nicht in einer Partnerschaft, nein, allein ist sie nicht."

In meinem Bekanntenkreis gibt es Singles, erklärt glückliche Dreiecksbeziehungen, Eheleute mit Kindern, Menschen mit offenen Beziehungen, sogar eine Nonne ist dabei. Ich selbst bin verheiratet, habe aber auch lange als Single gelebt. In beiden Phasen habe ich glückliche und unglückliche Tage erlebt. Das liegt also nicht immer an der äußeren Lebensform.

Was ich also sagen möchte: Werdet nicht eng! In Gottes weiter Welt gibt es die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Berufungen. Glück und Segen gibt es an ganz verschiedenen Orten zu finden. Wichtig ist, dass wir mit Liebe und Respekt zusammen sind. Mit einem Partner, einer Partnerin, aber auch mit uns selbst.

