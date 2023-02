"Du stellst meine Räder auf weiten Raum" Stand: 25.02.2023 07:00 Uhr In seinem Buch über "die schönste Art sich fortzubewegen" gibt Michael Stahl Impulse, wie auch die Spiritualität vom Fahrradfahren profitieren kann. Frei nach dem Motto: Vereinfache dein Leben und komme in Bewegung.

von Radiopastorin Susanne Richter

Fahrradfahren befreit, sagt Michael Stahl aus Hamburg. Der Pastor ist nicht nur passionierter Radfahrer. Er hat das Thema genauer unter die Lupe genommen und ein Buch dazu geschrieben: "Du stellst meine Räder auf weiten Raum. Über die schönste Art sich fortzubewegen."

"Das Fahrrad ist ein nachhaltiges Verkehrsmittel, es ist ein einfaches Verkehrsmittel, jeder kann darauf fahren und es erdet einen in guter Weise", sagt er. "Und du merkst einfach, du kannst aus eigener Kraft dein Ziel erreichen. Und das ist an jedem Tag, wo du Fahrrad fährst, ein gutes Gefühl."

Jesus wäre Radfahrer gewesen

Selbstwirksamkeit und Gesundheit sind das eine. In dem Buch stecken aber noch jede Menge Infos und Impulse, wie auch unsere Spiritualität vom Fahrradfahren profitieren kann. Frei nach dem Motto: Vereinfache dein Leben, komme in Bewegung und in den Kontakt. Michael Stahl ist sich sicher: Jesus wäre auch ein Radfahrer gewesen.

"Er war viel mit Menschen unterwegs. Und wenn er überhaupt auf einem Fahrzeug unterwegs war, dann war es der Esel. Und wenn man heute die Frage stellt, wie wäre Jesus unterwegs, dann ist es doch naheliegend, dass Jesus auf einem Drahtesel gekommen wäre."

Kirchengemeinden setzen Diensträder ein

Understatement ist dabei Programm: "In biblischen Zeiten galt der Esel als das Symbol der einfachen Menschen. Im Unterschied zum Pferd das Symbol der Reichen war. Deswegen steht der Esel für den einfachen Lebensweg. Und das kann man gut auf das Radfahren übertragen."

Unkompliziert, einfach, dicht dran an den Menschen, weg vom Bonzenauto: Michael Stahl freut, dass immer mehr Politiker*innen mit dem Rad unterwegs sind, Kirchengemeinden Diensträder einsetzen und dass in vielen Städten wie in Hamburg die Fahrradwege ausgebaut werden. Eine hoffnungsvolle Nachricht zum Wochenende!

