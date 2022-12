"Du bist ein Gott, der mich sieht": Ein Satz mit tiefer Kraft Stand: 29.12.2022 11:00 Uhr "Du bist ein Gott, der mich sieht": Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Pastorin Annette Behnken denkt darüber nach, warum der Blick in Liebesliedern oft als magischer Moment besungen wird und was es bedeutet, angesehen zu werden.

von Pastorin Annette Behnken

"Wenn Du mich sehen könntest, wüsstest Du, wie traurig ich war." Ein Liebeslied, gesungen von der amerikanischen Jazz-Sängerin Sheila Jordan. Der Blick - in Liebesliedern und -gedichten ein magischer Moment. Das fast hörbare Knistern, wenn Verliebte einander in die Augen gucken. Ein flüchtiger Augenblick. Und tiefes Versinken in den Augen des Andern. Dann ist spürbar, warum Augen als Tore zur Seele gelten.

Jahreslosung 2023: "Du bist ein Gott, der mich sieht"

"Du bist ein Gott, der mich sieht": Dieser Satz ist die Jahreslosung für das neue Jahr 2023. Kurz, fast banal klingt das. Aber der Satz trägt eine tiefe Kraft. Im ersten Buch Mose spricht Hagar diese Worte. Sie ist die Magd von Sarah und Abraham. Sarah, die nicht schwanger werden kann, bittet ihren Mann, mit Hagar ein Kind zu zeugen. Wie Hagar das fand, wird nicht erzählt. Aber dass Hagar schwanger wird, sie mit Sarah in einen Konflikt gerät und Hagar schließlich fliehen muss.

"Angesehen werden ist lebensnotwendig"

Hagar, das heißt: die Fremde. Als sie eine Wasserquelle findet, fühlt sie sich gerettet und gesehen: "Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesehen werden kann retten. Das gilt für die, die auf der Flucht sind, und Rettung und Hilfe brauchen. Hilfe beginnt mit Augen, die hinsehen. Angesehen werden ist lebensnotwendig. Das gilt für jede und jeden. Vom Glanz in den Augen der Eltern spricht die Psychologie. Wie wichtig er für Kinder ist. Ich sehe Dich an, mein Kind und kann dich gar nicht ansehen, ohne dass meine Augen zu leuchten beginnen. Menschen, die diesen Glanz nicht gesehen haben, tragen einen tiefen Schmerz in sich.

Eine Liebe, die höher als der Verstand ist

"Du bist ein Gott, der mich sieht." Ich werde gesehen und bin geliebt. If you could see me now. Mit allem, was in mir ist. You'd know, how blue i've been. Und in mir kann Friede werden, für eine Weile. Weil einer da ist. Der mich sieht. Mit einer Liebe, die höher und tiefer ist, als mein Verstand es fassen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Moment mal | 01.01.2023 | 09:15 Uhr