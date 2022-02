Die großen Lebensprobleme sind nie auf immer gelöst Sendedatum: 22.02.2022 19:05 Uhr Pastor Henning Ernst fährt viel mit der Bahn und sieht eigentlich nur noch Leute, die auf ihre Bildschirme blicken. Bücher und Zeitungen seien ein seltener Anblick geworden.

von Pastor Henning Ernst

Bücher, Zeitungen, TV und Radio konfrontieren uns mit Nachrichten, die wir uns nicht ausgesucht haben. Die uns fordern, manchmal überfordern und oft verunsichern. Wie viel leichter ist es da, auf einen Bildschirm zu blicken, der einem die eigene Sichtweise der Welt bestätigt. Doch diese Technologie führt dazu, dass immer weniger Menschen über den eigenen Tellerrand blicken. Viele wollen es auch gar nicht mehr, so scheint es mir.

Es ist auch nicht mehr so einfach, der digitalen Manipulation zu entkommen. Es entstehen im Netz verschiedene digitale Communitys oder Gemeinden, abgestimmt auf den jeweiligen Horizont der Nutzer. Und diese Nutzer versammeln sich um die algorithmisch wiederholte eigene Weltsicht wie religiöse Gruppen um ihr Glaubensbekenntnis.

"Du sollst Dir kein Bildnis machen"

Und natürlich hat diese bequeme Form der Vergewisserung der Welt einen Haken: Sie befördert uns zurück in die Steinzeit. Wer so unterwegs ist, verlernt zum einen mit unterschiedlichen Einschätzungen umzugehen und sich daraus eine eigene Meinung zu erarbeiten. Zum anderen wird nach und nach verlernt, die Verunsicherung, den fehlenden Überblick, Anfechtungen und Zweifel auszuhalten. Warum auch, wenn die Wahlverwandtschaften im Netz mir eine Welt nach meinem Bilde schaffen!?

Interessanterweise heißt das zweite Gebot der Bibel "Du sollst dir kein Bildnis machen", denn mit den fertigen Bildern im Kopf sind wir eben auch fertig mit Gott und Mensch. Die schwierigen Fragen, das ungelöste in unseren Herzen sind aber Quellen unserer Menschlichkeit. Schon Martin Luther wusste, ohne Anfechtung gibt es keinen Glauben. Oder wie es der Psychoanalytiker C.G. Jung sagte: "Die großen Lebensprobleme sind nie auf immer gelöst. Sind sie es einmal anscheinend, so ist es immer ein Verlust. Sinn und Zweck scheint nicht in ihrer Lösung zu liegen, sondern darin, dass wir unablässig an ihnen arbeiten. Das allein bewahrt uns vor Verdummung und Versteinerung."

