Die größte Ernte ist Glück Sendedatum: 01.10.2020 19:05 Uhr Traditionell finden am ersten Sonntag im Oktober Erntedankfeste statt. Doch durch die Coronakrise fallen viele Veranstaltungen aus - und damit auch Gottesdienste, Treckerkorsos und Bauernmärkte.

von Probst Andreas Crystall

Eigentlich hätten wir an diesem Sonntag in Wesselburen groß das Landeserntedankfest gefeiert, mit Minister und Bischof, mit Treckerkorso, Fressbuden und Bauernmarkt, mit Erntekrone und einer vollen Kirche, duftend nach Roggen, Weizen, Gerste - und nach frischem täglich Brot.

Daraus wird nun nichts. Wir haben schon im Juni beschlossen: Wir lassen das mal lieber. Zu riskant, wir verschieben es aufs nächste Jahr. Und das war gut so, denn ausgerechnet in Wesselburen haben wir in diesen Tagen rasant steigende Fallzahlen, die Schulen, Museen, Kita, alles dicht. Wir hätten wohl vergeblich geplant. Aber nee, Leute, es fällt wohl manches aus in diesem seltsamen Jahr, aber nicht das Fest selbst. Es liegt doch ein bisschen auch an uns, was wir uns wegrutschen lassen und was wir gerade um so bewusster begehen.

Dankbar sein für das, was ist

Ich rate Euch, legt am Sonntag Äpfel, Birnen, Pflaumen, Honig, Brot, Nüsse und so auf Euren Esstisch, drappiert das schön zurecht, baut einen kleinen Erntedank-Altar, zündet eine Kerze an, trinkt Kaffee, Tee oder Bier dazu, oder Johannesbeersaft, und feiert Euren persönlichen Erntedank: Dankt Gott für Bewahrung, für Gesundheit und Lebenskraft, für's Gehalt, für nette Nachbarn, dafür, dass wir so gut durch diese Zeit gekommen sind. Dankt für die Sonne im Sommer, für jede geerntete Minute der Freundschaft, für so viel Lachen, für erlebte Liebe, Zuneigung, für alle die Momente des Glücks im vergangenen Jahr.

Glück ist die größte Ernte, die man in seine eigene Scheune einfahren kann. Mehr Segen geht nicht. Lasst doch um Himmels willen Euren persönlichen Erntedank nicht ausfallen, den brauchen wir! Denn die Dankbaren, das sind die Glücklichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 01.10.2020 | 19:05 Uhr