"Die alte Dame in der Pfütze" Stand: 12.01.2023 11:05 Uhr Es gibt Dinge, für die man nie zu alt ist: Dazu gehört Schaukeln, im Regen tanzen oder in Pfützen springen. Schon Erich Kästner sagte: "Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch."

von Pastorin Sarah Oltmanns

Gestern war ich mit einer Freundin Gassigehen, im Alten Hafen in Schwerin, und da tat sich plötzlich vor uns eine riesige Pfütze auf. Die war so groß, dass man kaum noch von einer Pfütze sprechen kann. Wir blieben also stehen und zögerten.

Mit einem Lächeln in die Pfütze

Auf der anderen Seite der Pfütze sahen wir eine alte Dame mit Rollator. Sie zögerte nicht. Sondern schob schnurstracks auf diese Pfütze zu, beziehungsweise mitten in sie hinein. Wir staunten nicht schlecht. Die alte Dame sah uns, blickte verschmitzt zu uns rüber; sah natürlich unsere offenen Kinnladen. Dann lächelte sie und drehte mitten in dieser Pfütze eine kleine Runde mit ihrem Rollator. Das sah aus, als würde sie eine Pirouette drehen. Mitten im Dauerregen Schwerins tanzt eine alte Dame in einer Pfütze fröhlich ihre Runden. Das bringt uns natürlich zum Lächeln.

"Ein fröhliches Herz fördert die Gesundheit"

Es gibt natürlich keinen Grund, keinen vernünftigen, warum Erwachsene durch Pfützen springen sollten, oder alte Damen mit ihrem Rollator Runden drehen, aber es gibt auch keinen vernünftigen Grund, warum sie es nicht tun sollten. Ich persönlich finde es klasse, dass die alte Dame sich erlaubt, für einen Moment all das Erwachsensein zu vergessen und einfach Spaß zu haben. Ob sie den Spruch aus der Bibel kennt? "Ein fröhliches Herz fördert die Gesundheit, aber ein trauriges trocknet die Gebeine aus." Meine Freundin und ich sind uns einig. Trockene Gebeine wollen wir natürlich nicht haben - und springen mit Anlauf in die Pfütze rein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 13.01.2023 | 06:20 Uhr