Die Queen trauert um Prinz Philip Sendedatum: 16.04.2021 10:40 Uhr Abschied von Prinz Philip: Am Sonnabend findet die Trauerfeier auf Schloss Windsor statt. Davor gibt es eine landesweite Schweigeminute, laut Buckingham-Palast. Die Beerdigung ist dann am 17. April.

von Julia Heyde de López

Nun ist sie allein, nach 73 Ehejahren: Queen Elizabeth II. Der Prinzgemahl, Philip, ist im gesegneten Alter von 99 Jahren gestorben. England flaggt auf Halbmast, und auch im Rest der Welt nehmen viele Menschen Anteil. Berührend fand ich die Worte, die Barack Obama Prinz Philip widmete. Er schrieb: "Immer an der Seite der Königin oder die üblichen zwei Schritte hinter ihr, zeigte Prinz Philip der Welt, was es heißt, ein unterstützender Ehemann einer mächtigen Frau zu sein."

Prinz Philip hat die eigenen Interessen oft zurückgestellt

Philip also auf seine Weise ein moderner Mann, der sich ganz in den Dienst ihrer Majestät, seiner Ehefrau stellte. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, schrieb in einem Abschiedsbrief, Philip habe ein herausragendes Beispiel für christlichen Dienst gegeben, denn er habe die Interessen anderer immer vor seine eigenen gestellt. "Er war ein Meister darin, Menschen zu beruhigen und ihnen das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein", so der anglikanische Erzbischof.

Und die Queen? Ich glaube, sogar eine Königin kann ab und an Gebete gebrauchen. Morgen wird ein schwerer Tag für sie. Dann ist die Trauerfeier für Prinz Philip auf Schloss Windsor.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Radiokirche bei N-JOY | 16.04.2021 | 10:40 Uhr