Die Kraft der heiligen Tischgemeinschaft Stand: 17.08.2023 09:00 Uhr Rund vier Millionen Gäste besuchen täglich Fast-Food-Ketten. Mit Tischkultur hat die schnelle Nahrungsaufnahme nicht mehr viel zu tun. Dabei ist ein gemeinsames oder auch bewusstes Essen gut für Körper und Geist.

von Pastor Sieghard Wilm

Ja, auch ich war im Urlaub und habe gute Tage gehabt. Ein schönes Urlaubserlebnis muss ich erzählen: Wir sind auf einer schönen Nordseeinsel, die Sonne steht schon tief über dem Wattenmeer. Die Möwen schreien, es weht eine leichte Brise. Das Restaurant unter Reetdach erwartet uns Zwei, wir haben reserviert. Golden glänzt der Wein im Glas, die Krabbensuppe war vorzüglich, wir erwarten das Salzlamm. Das Lokal ist teuer, aber wir gönnen uns das mal.

Während wir so warten und genießen, treffen weitere Gäste ein. Direkt neben uns wird eine Familie mit zwei Kindern platziert. Der Junge ist vielleicht zwölf Jahre alt, das Mädchen etwa acht. Na, das kann ja heiter werden, denke ich und rolle mit den Augen. Kinderteller - ob es das in diesem feinen Lokal wohl gibt? Und dann werden sicherlich gleich die Computerspielzeuge herausgeholt, mit Pech machen die ständig Geräusche. Ich fürchte um den romantischen Abend zu zweit, der doch so schön begann.

Wenn Kinder Tischkultur lernen

Doch dann schalten die Eltern demonstrativ ihre Handys aus und studieren gemeinsam mit dem Nachwuchs die Speisekarte. Beantworten Fragen der Kinder. Die entscheiden sich - nein, nicht für einen Kinderteller mit Fischstäbchen und Pommes, sondern für einen Salat mit Ziegenkäse, Matjesfilets und geschmortes Rind. Wir staunen. Während am Familientisch der "Gruß aus der Küche" eintrifft, pflegt die Familie das Tischgespräch. Nein, das sind keine gedrillten Kinder, der Strenge der Eltern unterworfen. Das sind selbstbewusste Kinder, weil sie von ihren Eltern ernstgenommen werden als junge Menschen. Sie geben ihnen die Chance, ein wichtiges Stück Kultur zu erlernen: Tischkultur. Unglaublich: Die Familie hat sich zwei Stunden lang miteinander unterhalten. Es wurde viel gelacht.

"Das gemeinsame Essen am Tisch hat etwas Heiliges"

Für mich ist das gemeinsame Essen am Tisch etwas Heiliges. Jesus saß mit seinen Vertrauten gemeinsam am Tisch. Die Kraft dieser heiligen Tischgemeinschaft, die Menschen zusammenbringt, können wir immer noch erleben: Im feinen Restaurant oder über dem alltäglichen Brot zuhause. Geben wir auch den Kindern die Chance, Tischkultur zu lernen.

