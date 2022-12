"Die Hölle ist nur wenige Kilometer entfernt" Stand: 29.12.2022 09:00 Uhr Im Grunde habe ich es schon immer geahnt: Die Hölle ist nur wenige Kilometer entfernt. Bereits der Vorhof der Hölle lässt nichts Gutes erahnen: Folterbänke wohin man schaut, auf ihnen Menschen, die schnaufen, stöhnen, schwitzen unter der Last, die sie sich selbst auferlegt haben.

von Pastor Holger Beermann

Und wen man hier nicht alles trifft. Einen Kollegen entdecke ich. Das hätte ich nicht erwartet. Auch ich komme nicht schadlos an den Foltergeräten vorbei, aber es wartet noch Schlimmeres auf mich. Denn durch einen dunklen Gang komme ich in die Mitte der Hölle. Ohrenbetäubender Lärm, überall flackern bunte Lichter wirr durch den Raum, rauben einem den Verstand. Links und rechts von mir Leidensgenossen. Junge und Alte, Männer und Frauen, hier an diesem seelenlosen Ort sind wir alle gleich. An gegenseitige Hilfe ist überhaupt nicht zu denken. Auch hier: schnaufen stöhnen, schwitzen. Der Rücken ist gekrümmt, die Füße sind festgezurrt.

"Stampfender Lärm und tanzende Lichter"

Und vorne auf einem Podest thront der Teufel persönlich. Ich staune. Denn es ist eine attraktive junge Frau. Ich habe es immer geahnt, dass der Teufel viele Masken hat und viele Wege kennt in Erscheinung zu treten. Laut brüllt der Teufel seine Kommandos. Und was folgt ist eine gnadenlose Tortur. Pure Quälerei, dazu stampfender Lärm und diese irre tanzenden Lichter.

Aber plötzlich ist alles vorbei. Keine Kommandos mehr, der ohrenbetäubende Lärm ist aus, das wirr machende bunte Licht weicht zurück, dafür wird es hell. Frischluft durchströmt meine Lungen. Ich atme durch. Wir befreien uns von unseren Fußfesseln, dürfen uns wieder aufrichten. Herrlich.

Gott bewahrt Luther vor der Hölle

So muss sich Martin Luther gefühlt haben bei seiner sogenannten Reformatorischen Entdeckung, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der uns Menschen "allein aus Gnade" vor der Hölle bewahrt. Wir dürfen nun die Hölle verlassen. Den Wind der Freiheit spüren, eine neue Leichtigkeit im Leben erfahren. Und ich? Was mach ich mit meiner Freiheit?

Ich gehe in den Umkleideraum, nehme eine erfrischende Dusche, verlasse das Fitness-Studio und den Raum mit den Indoorcycling-Rädern und gehe leicht und befreit nach Hause, froh ein paar Gramm des Weihnachtsbratens losgeworden zu sein.

