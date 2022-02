"Hinauswachsen - und selbst über das Wasser gehen Stand: 01.02.2022 14:00 Uhr Jesus läuft über das Wasser, um den Jüngern in einer stürmischen Nacht zu helfen. Als sie ihn erkennen, bittet Petrus darum ebenfalls auf dem Wasser gehen zu können. Eine Bibelgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium.

von Pastor Thomas Warnke

Als Petrus sieht, dass es Jesus ist, der da in jener stürmischen Nacht auf dem Wasser geht und auf das Boot zukommt, da springt er auf und ruft: "Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser." Und Jesus spricht: "Komm her!"

Und Petrus macht tatsächlich den Schritt über die Bordwand. Setzt die Füße aufs Wasser - und geht ein paar unsichere Schritte. Und das Wasser trägt ihn. Bis Petrus den Blickkontakt zu Jesus wieder verliert, Angst bekommt, in alte Gewohnheiten zurückfällt und damit den neuen Halt verspielt. Er versinkt langsam. Wird panisch. Jesus gibt ihm die Hand und rettet ihn.

Die Kraft des Glaubens

Ich finde, diese spannende Bibelgeschichte erzählt viel über die Kraft des Glaubens. Wenn es um Glauben geht, dann sprechen wir auch über eine neue innere Ausrichtung. Eine Ausrichtung auf das, woher mir selbst Kraft zuwächst. Für Petrus war Jesus das Ziel seiner inneren Ausrichtung. Der Anziehungspunkt für seine innere Kompassnadel. Zu dir will ich hin, sagt jede seiner Bewegungen. Spontan steigt er aus dem Boot. Er will zu Jesus gehen. Weil nur das Größere des Lebens die tiefe Sehnsucht nach Leben zu stillen vermag. Und eigentlich braucht es nicht mehr, als diese Verbindung zu halten. Im Kontakt zu bleiben.

Empfangen, vertrauen und losgehen

In dem Moment aber, wo Petrus selbst wieder die Kontrolle übernehmen will, reißt die Verbindung ab. In unserem Alltag rudern wir, wie die Jünger im Boot. Da strengen wir uns an. Wenn es aber um den Glauben geht, dann hilft und nutzt die eigene Anstrengung nicht viel. Da geht es um empfangen, vertrauen und losgehen. Wir können über uns hinauswachsen, selbst über das Wasser gehen, wenn wir von anderer Kraft getragen werden.

