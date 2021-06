Die Ersten werden die Letzten sein Sendedatum: 08.06.2021 06:20 Uhr In der Bibel steht: "Die Letzten werden die Ersten sein." Jesus meint damit: Bei Gott spielen Platzierungen keine Rolle. Alle Menschen werden gleichbehandelt.

von Pastorin Sarah Oltmanns

"Die Ersten werden die Letzten sein", sagt Heiner betrübt, und vergewissert sich bei mir: "Das steht doch auch so in der Bibel, oder?"

Heiner ist 79 Jahre alt und ein passionierter Triathlet. Jeden Tag trainiert er. Er geht Schwimmen, er fährt Rennrad und läuft. Wegen Corona finden keine Wettbewerbe statt, auch dieses Jahr ist nichts in Aussicht. "Das ist aber auch ganz gut so", sagt er mir am Telefon, "denn ich bin es leid. In meiner Altersklasse starte ich immer allein, und das bedeutet: egal wie gut ich bin, ich mache nicht nur den ersten, sondern gleichzeitig auch immer den letzten Platz. Und auf letzte Plätze habe ich keine Lust mehr."

AUDIO: Morgenandacht auf NDR 1 Radio MV (2 Min) Morgenandacht auf NDR 1 Radio MV (2 Min)

Bei Gott spielen Platzierungen keine Rolle

Mir tut es leid, dass Heiner das so sieht, bei all der Energie, die er hat. Er ist immer der erste. Fühlt sich aber wie auf dem letzten Platz. In der Bibel steht der Spruch aber auch genau andersherum. Dort heißt es zwar "die Ersten werden die Letzten sein", aber im selben Satz auch: "Die Letzten werden die Ersten sein", also in einer positiven Sichtweise; als würden sich erste und letzte Plätze gegenseitig aufheben. Jesus meint damit: Bei Gott spielen Platzierungen keine Rolle. Alle Menschen werden gleichbehandelt.

Ich hoffe, dass Heiner die Lust an Wettbewerben nicht verliert. Und wer weiß? Vielleicht werden eines Tages auch die irdischen Regeln etwas gelockert. Und er darf, damit er nicht alleine starten muss, in einer unteren Altersklasse Jüngeren zeigen, was er noch alles drauf hat."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht | 08.06.2021 | 06:20 Uhr