Der Hund kommt einem Schutzengel gleich Stand: 07.02.2024 13:05 Uhr Agility ist eine Hundesportart. Dabei muss der Hund einen Parcours mit mehreren Hindernissen innerhalb einer vorgegebenen Zeit überwinden. Die Harmonie zwischen Vierbeiner und Mensch ist dabei äußerst wichtig.

von Pastoralreferentin Daniela Braker

"In, vor, außen", schallen mir schon die ersten Rufe vom Trainingsplatz entgegen. Mein Hund schaut mich erwartungsvoll an. Agility ist ein Hundesport, bei dem es darum geht, verschiedene Hindernisse auf einem vorgegebenen Weg und in einer bestimmten Zeit zu bewältigen. Hund und Mensch sind dabei ein Team und müssen harmonisch zusammenarbeiten.

Als Anfängerin ist es gar nicht so einfach zwischen den vielen Hindernissen den Überblick zu behalten. Meine Gestik und Körperhaltung verraten meine Unsicherheit sofort. Und so stoppt mein Hund gerne mal und schaut mich fragend an. Wo geht es weiter?

Das Buch Tobit kennt den Hund als Wegbegleiter

Der Hund als treuer Wegbegleiter des Menschen. So kennt ihn schon die Bibel. Das Buch Tobit im Alten Testament berichtet von einer langen Reise des jungen Tobias und seinem Begleiter, dem Engel Raffael. Mit ihnen auf dem Weg: ein Hund. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie der Hund einem Hütehund gleich an ihrer Seite war. Wie er Fährten folgte oder vielleicht auch vor Gefahren warnte. Einem Schutzengel gleich … oder eher gottgleich? Warum eigentlich nicht. Es kommt meinem Bild von Gott ganz nah. Gott der Begleiter auf all meinen Wegen. Der sich mit mir auf die Reise macht. Der Gefahren wittert und mich auf sie aufmerksam macht. Der einen Weg findet, wenn ich keinen mehr sehe.

Gott der treue Gefährte, der mir nicht von der Seite weicht. Und dessen Gegenwart mir guttut. Gott, der ein Gespür für mich entwickelt. Der wartet und mich fragend und unterstützend anschaut, wenn ich unsicher bin. Hier geht es weiter. Vertraue mir. Ich weise dir den Weg und bleibe bei dir - treu und ehrlich.

06.02.2022