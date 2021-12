Das Staunen ist eine Spielart des Glaubens Sendedatum: 28.12.2021 09:40 Uhr Es gibt Fragen, die keine Antwort brauchen. Oder anders gesagt, Fragen, für die es keine logischen Antworten gibt. So wie diese: Wer hat eigentlich die Zeit gemacht? Oder: Wer hat das Strahlen in deinen Augen gemacht?

von Pastor Bernd Lohse

Das sind Fragen, die uns über die reine Logik und das Wissen hinausführen in eine Welt des Staunens. Es gibt in dieser Welt mehr und Größeres als ich verstehen kann. Und das ist gut so.

Das Staunen ist eine Spielart des Glaubens - wer staunt, lässt sich berühren und begreift, dass wir nicht alles in den Händen haben. Und im Staunen lassen wir uns überraschen von dem, was wir nicht planen konnten … Wir akzeptieren also, dass es etwas Größeres gibt.

Wer Fragen stellt, lernt dazu

Kinder gehen so durch die Welt: staunend. Sie haben die Fähigkeit, stets neues zu entdecken und hoffentlich stellen sie viele Fragen. Wer Fragen stellt und staunt, kann viel Neues kennenlernen. Wer aber glaubt, alles wissen zu müssen, lernt selten dazu.

Ich finde es bemerkenswert, wie viele Fragen Jesus den Menschen stellt, denen er begegnet ist. Und ich denke, vielleicht stellt ja Gott vor allem Fragen. So fangen wir Menschen an, nachzudenken, umzudenken und werden Staunende. Am Anfang der Bibel fragt Gott: Mensch, wo bist du? Und was würden Sie ihm antworten?

