Das Schönste im Leben dauert länger als drei Minuten Sendedatum: 25.08.2021 09:40 Uhr Songs werden in den vergangenen Jahren immer kürzer. Der Grund: Die Aufmerksamkeitsspanne für Musik ist stark gesunken. Doch das gilt heute nicht mehr nur Songs, sondern auch für andere Lebensbereiche.

von Pastor Michael Ellendorf

Die schönsten Dinge im Leben dauern länger als drei Minuten: Mit diesem Slogan wurde in den 80er-Jahren ein neues Rock-Album beworben. Die Single-Auskopplung war sieben Minuten lang, das längste Stück gleich vierzehn. Damals ungewöhnlich, ein Wagnis - ein Rock-Song war auf maximal drei Minuten Volldampf angelegt. Heute? Quasi eine Zumutung. Etwas so in die Länge ziehen. Die Ex-und-hopp-, die gleich-hier-und-sofort-Mentalität ist längst Standard. Nur keine Zeit verlieren. Warten ist der Tod. Geduld? Fremdwort.

Corona befördert Ex-und-hopp-Mentalität

Das treibt merkwürdige Blüten. Jetzt noch befeuert durch Corona. Du hast spätabends Japp auf eine Tomate? Dann lass dir eine Tomate kommen. Du hast keine Zeit zum Kochen? Oder deinen Hund zu streicheln? Oder deine Fenster zu putzen? Dann bestell's dir. Sehr praktisch. Sehr bequem. Sehr schnell. Und sehr schade. Wie schön wäre es doch, abends einzuschlafen, des Nachts zu träumen von Feldern mit reifen, leuchtenden Tomaten. Und morgens um acht der erste im Laden zu sein und eine schöne, saftige Tomate auszusuchen.

Vieles lässt nicht beschleunigen, auch nicht mit Geld

Klar, es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo es schnell gehen muss. Auch gegen Bequemlichkeit ist gar nichts zu sagen. Anderes braucht Zeit. Lässt sich nicht beschleunigen. Auch nicht mit Geld. Kannst du klicken, so viel du willst. In der Bibel wird von einem alten Kerl namens Simeon erzählt. Der wartet gleich sein ganzes Leben lang auf den Messias. Bis er schließlich das Baby Jesus im Arm hält und sagt: Jetzt kann ich in Frieden gehen.

Das Schönste im Leben dauert länger als drei Minuten. Manchmal ein ganzes Leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.08.2021 | 09:40 Uhr