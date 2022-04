Das Osterlicht leuchtet trotzig gegen alle Finsternis Stand: 20.04.2022 09:06 Uhr Vergangenes Wochenende haben wir Ostern gefeiert. Am kommenden Wochenende werden unsere orthodoxen Glaubensgeschwister Ostern feiern. Auch in Russland und in der Ukraine.

von Pastor Sieghard Wilm

Mein 97-jähriger Freund Hans hat sich angesichts der verstörenden Nachrichten aus dem Kriegsgebiet wieder an seine Zeit im Zweiten Weltkrieg erinnert. Hans wurde damals direkt nach dem Abitur zum Wehrdienst eingezogen und kam als 18-Jähriger an die Ostfront, in die Ukraine. Eingesetzt von einem verbrecherischen deutschen Reich, das ganz Europa mit Krieg überzogen hat.

Rote Armee rückt in Nordosten vor

Der 18-Jährige wird von Granatsplittern getroffen, da ist die Front schon auf dem Rückzug, immer weiter nach Westen. Kurz vor Berlin löst sich die Truppe auf. Die versprengten Soldaten verstecken sich in den brandenburgischen Wäldern vor der heranrückenden Roten Armee. Hans wird erwischt und vor einen Kommandanten gebracht. Der residiert in einem Gutshaus. Vor ihm steht eine Flasche Wodka auf dem Tisch, die er schon halb geleert hat. Er brüllt den gefangenen deutschen Soldaten auf Russisch an, zielt mit seinem Revolver auf ihn. Hans denkt: Jetzt ist alles aus.

Doch alle Schüsse gehen daneben, das Magazin des Revolvers ist schließlich leer. Der Kommandant hat keine Lust mehr, Hans wird in einen Keller gesperrt. Wie lange? Er weiß es nicht. Der Hunger brüllt in seinem Bauch, die Angst, doch noch hingerichtet zu werden, steckt ihm in den Knochen.

Die Hässlichkeit des Krieges überwinden

Es ist ein Frühlingstag 1945, als die Kellertür plötzlich aufgeht. Das Licht blendet Hans in den Augen. Eine Frau mit Kopftuch bringt ihm eine Suppe. Kartoffeln und ein paar Würfel Speck schwimmen in der Brühe. Die Frau spricht Russisch mit ihm. Dann sagt sie auf Deutsch: "Alles wird gut!"

Hans wird diese Frau mit der Suppe niemals vergessen. Wie er später erfuhr: eine Zwangsarbeiterin, die von den Deutschen ausgebeutet wurde, von der Roten Armee befreit. Woher hat sie diese Kraft genommen, einem feindlichen Soldaten einen Teller Suppe zu bringen und zu sagen: "Alles wird gut?" All der Hass und die Hässlichkeit des Krieges hat sie überwunden.

Für mich ist das eine Ostergeschichte. Das Osterlicht leuchtet trotzig gegen alle Finsternis. Und keine Gewalt, kein Hass kann es auslöschen.

