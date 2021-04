Walpurgisnacht: Hexentanz hat sich als Brauchtum erhalten Sendedatum: 23.04.2021 09:15 Uhr In der Walpurgisnacht tanzen nach einer alten Legende Hexen auf dem Brocken im Harz. Sie vertreiben endgültig den Winter - und läuten den Frühling ein.

von Pastor Oliver Vorwald

Walpurgis. Bis heute beflügelt dieser Name die Fantasie. Hexentanz zu nächtlicher Stunde, Paare springen durch lodernde Flammen, Spielleute treiben den Reigen an. Johann Wolfgang von Goethe setzt all das ins Versmaß seiner Faust-Dichtung aus dem Jahr 1808. Der "Frühling webt schon in den Birken", spricht Mephisto am Beginn der Walpurgis-Szene. Da geht es am Vorabend des 1. Mai hinauf zum Blocksberg, dem Brocken. "Da seh ich junge Hexchen, nackt und bloß. Und alte, die sich klug verhüllen ... Komm mit! Komm mit!", so Mephistopheles.

Walpurgisnacht - Namensgeberin ist die Heilige Walpurga

Die Namensgeberin des nächtlichen Treibens ist allerdings keine Hexe gewesen, sondern eine Heilige. Walpurga wird 710 in England geboren (710–779), sie soll eine Tochter des Königs von Wessex gewesen sein. Nach dem Tod ihrer Eltern kommt sie in die Obhut von Nonnen und Mönchen, studiert das Wissen ihrer Zeit. Mit 25 Jahren holt ihr Onkel sie nach Deutschland, Walpurga wird Äbtissin des bedeutenden Klosters Heidenheim, Männer und Frauen leben hier: beten und arbeiten.

Walpurga soll verschiedene Wunder gewirkt haben. 100 Jahre nach ihrem Tod wird sie heiliggesprochen: am 1. Mai 870. Deshalb heißt der Vorabend zu ihrem Gedenktag "Walpurgisnacht". Er wird auch heute noch in einigen Gemeinden am letzten Sonntag im April als "Mai-Fest" gefeiert. Aber Mai-Bäume, Tanz-Feste, der Sprung verliebter Paare übers Feuer haben allerdings einen anderen Ursprung. Der Sprachforscher Johann Christoph Adelung, ein Zeitgenosse Goethes, schreibt dazu in seinem Handwörterbuch der deutschen Mundart.

In den alten Zeiten fing das Jahr bey den Deutschen - als auch bey den übrigen Europäischen Völkern - mit dem ersten May an. Allhier handelt es ich bei dem großen Haufen an Aberglauben in der Walpurgisnacht um einen Überrest, der bey dem Jahreswechsel ehedem üblichen Gebräuche. J.C. Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

Nacht zum 1. Mai: Kelten haben Jahresbeginn gefeiert

Weitere Informationen Hexenverfolgung in Norddeutschland In der Zeit zwischen 1450 und 1750 wurden in West- und Mitteleuropa Zehntausende Menschen, in der Mehrzahl Frauen, als vermeintliche Hexen hingerichtet - auch in Norddeutschland. mehr

Eines dieser Völker sind die Kelten gewesen. Sie haben in der Nacht auf den 1. Mai den nahen Sommer und den Jahresbeginn gefeiert. Mit Tanz, frischem Grün an Hof und Ställen, großen Feuern, zwischen denen das Vieh hindurch getrieben worden ist - für Schutz, Fruchtbarkeit, Segen. Manche dieser alten Riten haben sich, trotz Christianisierung und Mission, im lokalen Brauchtum erhalten. Von der Kirche lange Zeit argwöhnisch betrachtet oder als "Hexenwesen" verschrien. Der Volksmund wiederum hat den Mai-Bräuchen das Etikett einer Heiligen verpasst. Von Walpurga, einer der starken und frommen Frauen des Mittelalters.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.04.2021 | 09:15 Uhr