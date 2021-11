Vesperkirche bietet warme Mahlzeit in den Wintermonaten an Stand: 09.11.2021 11:01 Uhr Unter dem Begriff Vesperkirche laden evangelische Kirchengemeinden in den Wintermonaten abends zu einer Mahlzeit ein. Oftmals gibt es auch ein Kulturprogramm und spirituelle Impulse.

von Pastor Oliver Vorwald

"Vesper". Wer das Schlagwort bei einer Internetsuchmaschine eingibt, erhält eine bunte Auswahl an Bildern: rustikale Holzteller mit Krustenbrot, dazu Salami, Käse, Salzgürkchen. "Vesper", so heißt in Süddeutschland eine kleine Mahlzeit oder das Abendbrot. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Abend". Auch das Abendgebet der Christenheit trägt den Namen "Vesper". In einer Vesperkirche wird beides zusammengebracht, das Essen und das Beten.

Also die Vesperkirchen, das kommt aus dem süddeutschen Raum, vor allem aus Baden-Württemberg. Menschen werden in der kalten Jahreszeit eingeladen zu Essen und das in einem spirituellen Raum, der eine besondere Atmosphäre hat. Und dann gibt es Programm, wir nennen das spirituelle Impulse. Wo Menschen erzählen, was ihnen selbst wichtig ist, woran sie glauben. Heiko Deppe, evangelischer Diakon aus Hannover

Vesperkirche ist zeitlich begrenztes Angebot

Heiko Deppe koordiniert die Organisation für die drei Vesperkirchen im Großraum Hannover. Es handelt sich um Projektarbeit, also ein zeitlich begrenztes Angebot. Deutschlandweit gibt es inzwischen mehr als 50 Gemeinden, die in der kalten Jahreszeit ihre Gotteshäuser für ein paar Wochen als Vesperkirchen öffnen. Dann kommen die Bänke an die Seite, Tische hinein ins Schiff, weiße Decken, Kerzen. Jedermann kann dann hier für einen kleinen Betrag - oft sogar umsonst - eine warme Mahlzeit erhalten. Oftmals gibt es außerdem ein Kulturprogramm mit Kabarett, Kleinkunst, Gesang, geistlichen Impulsen und ganz viele Gespräche. Denn bekanntlich „lebt der Mensch nicht vom Brot allein (Mt 4,4)“.

Was wir wollen, ist, dass sich ganz unterschiedliche Menschen begegnen und an einem Tisch zusammenkommen. Da kann der Krawattenträger neben dem Punk sitzen. Alleinerziehende sitzen neben traditionellen Familien. Studierende neben Senioren. Heiko Deppe, evangelischer Diakon aus Hannover

Auch Glaube geht durch den Magen

Die Hochzeit zu Kana, der Abend bei Maria und Martha, das Barbecue am See Genezareth mit den Jüngern, das Abendmahl. Jesus hat immer wieder ganz unterschiedliche Menschen an einem Tisch zusammengeholt: fromme Geschwister, Zweifler, Verschwörer, Großkopferte und Ottonormalverbraucher. Das Christentum beinhaltet eine Kultur des Feierns, des Essens. Dabei passiert Entscheidendes - nicht allein die Liebe, auch der Glaube geht durch den Magen. Die Vesperkirchen bringen beides zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 06.11.2021 | 09:15 Uhr