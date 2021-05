Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche Sendedatum: 22.05.2021 09:15 Uhr Pfingsten zählt zu den wichtigsten christlichen Feiertagen - und steht doch im Schatten von Weihnachten und Ostern. Warum feiern Gläubige das Fest des Heiligen Geistes?

von Pastor Oliver Vorwald

Ein Haus in der Jerusalemer Altstadt. Hier beginnt vor rund 2.000 Jahren Pfingsten. Im Obergeschoss sindsie beisammen. Maria und Petrus, die übrigen Apostel, alle Jüngerinnen und Jünger. Es sind Tage voller Wunder, erzählt die Bibel (Lk 24,52). Eben erst Himmelfahrt, da hat eine Wolke Jesus vor ihren Augen davongetragen (Apg 1,9). Und jetzt ein Brausen und Rauschen. Gottes Geist fährt herab ...

Und der Sturm erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Apg 2,2-4 i.A.

Pfingsten und der Heilige Geist

Jerusalem, immer schon eine Stadt der vielen Kulturen. Um das Jahr 30 stehen auf den Basaren Kaufleute von der Insel Kreta neben Gewürzhändlern aus den arabischen Provinzen. In manchen Vierteln leben Familien aus Ägypten und Persien, Römerinnen und Römer, Jüdinnen und Juden - Tür an Tür. Sie alle verstehen die Jüngerinnen und Jünger. Denn dank des Heiligen Geistes können die deren Muttersprache zu ihnen reden. Und Petrus predigt so eindrucksvoll, dass sich 3.000 Menschen taufen lassen, die sogenannte Urgemeinde entsteht. Deshalb gilt Pfingsten als Geburtstag der Kirche. Übrigens: Der Heilige Geist müsste genau genommen als "Geistin" übersetzt werden. Denn im Hebräischen heißt es die "Ruach", also die Geistkraft.

Es wohnten aber in Jerusalem Juden … aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und … ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie … wunderten sich und sprachen: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Apg 2,5-11 i.A.

Kein reiches Brauchtum wie Ostern oder Weihnachten

Der Name Pfingsten leitet sich übrigens von dem griechischen Wort Pentekoste ab - "der 50ste". Gemeint ist das Datum für dieses Fest: der 50ste Tag nach Jesu Auferstehung. Aber anders als Ostern und Weihnachten hat Pfingsten kein so reiches Brauchtum ausgebildet. Die markanteste Tradition ist wohl, dass viele Gemeinden draußen feiern. Also dort, wohin Gottes Geistkraft die Jüngerinnen und Jünger schickt, um von seiner, ihrer Liebe zu erzählen.

