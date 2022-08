Ökumenischer Rat der Kirchen trifft sich im Zeichen des Friedens Stand: 23.08.2022 13:15 Uhr Der Ökumenische Rat der Kirchen gilt seit seiner Gründung 1948 als zentrales Organ der ökumenischen Bewegung. Ihm gehören 352 Mitgliedskirchen aus mehr als 120 Ländern an. Ende August 2022 trifft sich der Rat in Karlsruhe.

von Pastor Oliver Vorwald

Am Beginn steht ein Traum. Der Traum von einem weltweiten überkonfessionellen Kirchenbund nach dem Vorbild der UN, der Vereinten Nationen. Ein internationaler Zusammenschluss von Christinnen und Christen, der sich für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit einsetzt. Dafür versammeln sich August 1948 mehr als 350 Delegierte aus 140 Kirchen in Amsterdam. Gemeinsam gründen sie den Ökumenischen Rat der Kirchen, kurz ÖRK oder Weltkirchenrat. Und sie beschließen einen programmatischen Satz, der bis heute Mahnung und Aufgabe bleibt: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein."

Alle Abgeordneten stehen noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, der nur wenige Jahre zurückliegt. Städte in Trümmern, Millionen Tote, die Gräuel der Vernichtungslager. Das darf sich niemals wiederholen. Sitz des ÖRK ist Genf in der Schweiz, er zählt heute 352 Mitgliedskirchen. Darunter sind die Kirchen der Reformation, die anglikanische Gemeinschaft, die Altkatholiken und viele orthodoxe Kirchen. Die Römisch-katholische Kirche hingegen ist kein reguläres Mitglied, sie arbeitet aber in einigen Gremien und Kommissionen mit.

Ökumenischer Rat der Kirchen kommt in Karlsruhe zusammen

Etwa alle acht Jahre lädt der Weltkirchenrat zu einer Vollversammlung ein. Die nächste findet in Deutschland statt - übrigens zum ersten Mal. Es ist die elfte Zusammenkunft dieser Art. Rund 4.000 Gäste aus aller Welt werden vom 31. August bis zum 8. September 2022 in Karlsruhe erwartet. "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt", lautet das Thema für diese internationale Kirchenkonferenz, die in einer Zeit großer Konflikte und Krisen tagt.

ÖRK-Gespräche zum Frieden in der Ukraine

An der Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe werden voraussichtlich auch Vertreter der Russisch-orthodoxen Kirche teilnehmen. Das ist nicht unumstritten. Da der Moskauer Patriarch Kyrill den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützt, haben einige Mitglieder den Ausschluss der Delegation gefordert. Andere sehen in dieser Teilnahme eine Chance. Gespräche sind möglich, Diskussionen, die etwas für den Frieden bewirken können.

