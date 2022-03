Das Kirchenlexikon - Not lehrt beten Stand: 05.03.2022 15:00 Uhr "Not lehrt beten“, vor zwei Wochen hätten sicher manche über das alte Sprichwort geschmunzelt. Inzwischen ist das anders. Denn in der Ukraine ist etwas passiert, dem Menschen ausgeliefert sind.

von Andreas Brauns

Alles erscheint aussichtslos. Es gibt keine Lösung, bleibt also nur noch das Gebet. Was allerdings auch kein Wunder herbeizaubert. Obwohl genau das oft erwartet wird. Denn: Wozu sonst in der Not beten?

"Not lehrt beten": Das zeigt sich in diesen Tagen wieder, doch was ist das für ein Gott, zu dem dann gebetet wird: Ein Gott, der eingreift, weil ich sozusagen einen Notruf abgesetzt habe? Das hoffen Menschen womöglich, doch sie erleben: Er greift nicht ein wie erhofft … Er ist eben kein Automat, der handelt, wenn ich ein Gebet gesprochen habe. Beten lohnt sich also nicht. Noch nicht einmal in großer Verzweiflung.

Gott greift nicht ein wie gewünscht

"Wenn et Bedde sich lohne däät“, wat meinste wohl, wat ich dann bedde däät." Das hat die kölsche Band BAP schon vor 40 Jahren gesungen. Vor diesem Hintergrund heißt "Not lehrt beten" dann ja wohl: Es nützt zwar nichts, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt im Leben Situationen, da bin ich überfordert. Und ich gebe dann mit einem Gebet zu, nicht alles in der Hand zu haben. Aber kann ich so wirklich beten lernen? Es könnte ein Anfang sein, der allerdings vermutlich nicht gelingen wird, weil Gott nicht so eingreift wie gewünscht.

"Not lehrt beten", die Wahrheit dieser Worte haben Menschen erfahren, für die das Gebet zu ihrem Leben dazugehört. Sie beten ganz selbstverständlich zu Gott, suchen das Gespräch mit ihm, den Austausch. Sie danken Gott nicht nur, sie bestürmen ihn auch - in schweren Situationen machen sie ihn zum Zeugen. Und dabei erfahren sie: Mein Glaube an diesen Gott wird zur Kraftquelle, die mich stärkt in größter Not. Im Gebet spüre ich: Ich bin nicht allein. Du, Gott, bist bei mir! Und du stellst mir Menschen an die Seite.

