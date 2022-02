Was ist das für eine Kirche, die Menschen ablehnt? Stand: 04.02.2022 17:00 Uhr Jacques Gaillot hat vor vielen Jahren geschrieben: "Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts …" Deutliche Worte wie diese haben ihn im Vatikan in Ungnade fallen lassen.

von Andreas Brauns

Der französische Bischof musste sein Bistum verlassen. Doch sein Wort gilt nach wie vor! Denn, eine Kirche, die nicht für die Menschen da ist, läuft Gefahr, vor allem für sich selbst da zu sein. Auch wenn sie immer wieder behauptet, sie erfülle Gottes Auftrag, so ist doch zu beobachten, wie sie sich damit selbst erhöht und wichtig macht. Sie möchte heilig sein, perfekt. Irgendwie über der Welt. Und sie tut alles, damit es zumindest so aussieht. Und so werden Menschen ausgegrenzt, die nicht so leben, wie es den kirchlichen Regeln entspricht.

Katholische Kirche ist nicht in der Spur Jesu

Abgelehnt wird nahezu alles, was einen Schatten auf die Kirche werfen könnte. Jedenfalls offiziell. Denn so glänzt die Kirche und bleibt nach alter Tradition glaubwürdig, vertrauenswürdig und zuverlässig. Aber was ist das für eine Kirche, die dafür Menschen ablehnt? In der Spur Jesu ist sie nicht, hatte er doch ein Herz für all jene am Rand der Gesellschaft. Und, kann eine Kirche wirklich glaubwürdig sein, wenn es ihr bei ihrem Streben unterschwellig auch darum geht, die Deutungshoheit zu behalten, unanfechtbar zu bleiben und damit Macht zu haben über Menschen?

Großer Schaden in der Kirche entstanden

Für Papst Franziskus ist heilige katholische Kirche eine verbeulte Kirche. Das Bild mag nicht jedem gefallen. Doch zu einer Kirche, die mitten im Leben der Menschen steht, die dort die befreiende Botschaft verkündet, gehören Alltagsspuren - auch Beulen. Derzeit wären viele froh, wenn ihre Kirche nur Beulen hätte. Der jetzt entstandene Schaden ist viel größer. Denn ausgerechnet das, was den Leitenden in der Kirche so wichtig war, ist zerstört. Für viele ist sie nun nicht mehr glaubwürdig. Und wer nicht mehr glaubwürdig ist, kann Menschen kaum noch dienen.

