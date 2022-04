Erlösung: Leben ohne Angst und voller Vertrauen Stand: 21.04.2022 11:30 Uhr Christen glauben, Jesus habe die Welt erlöst. Doch viele zweifeln angesichts der globalen Krisen und Kriegen. Was für eine Erlösung kann das gewesen sein, wenn es heute so viel Leid gibt?

von Andreas Brauns

Es war nicht die Art und Weise von Erlösung, die alle Probleme beendet. Sozusagen das Reich Gottes erschafft auf Erden. Dabei ist Jesus gekommen, um Spuren dieses Reiches zu legen. Um Menschen zu zeigen: Es geht auch anders. Jesus hat Menschen befreit von ihren Krankheiten, sie herausgeholt aus ihrer Einsamkeit. Ihnen ihre Sünden vergeben und sie dadurch versöhnt - untereinander und mit Gott. Er hat den Menschen gezeigt: Gott liebt euch!

Das Kreuz ist das Symbol der Erlösung

Doch viele haben sein Tun und ihn selbst abgelehnt. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Trotzdem: Das Kreuz, der Schandpfahl, wird zum Symbol der Erlösung. Glauben Christen doch, durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus Christus die Welt erlöst. Er, der Sohn Gottes, hat sein Leben hingegeben, um den Vater im Himmel mit der Welt zu versöhnen - und den Menschen zu befreien von der Erbsünde, der Schuld Adams.

Das ganze Leben ist getragen von Gott

Doch das Böse ist nach wie vor mächtig in der Welt. Das Sterben Jesu hat daran nichts geändert. Was aber ist dann Erlösung? Vielleicht das Kommen Gottes in die Welt. In seinem Sohn ist dieser Gott für die Liebe eingetreten - bis in den Tod. In dem Mann aus Nazareth hat sich ein Mensch dazu bekannt: Das ganze Leben mit all seiner Schönheit und seinen Abgründen ist getragen von einem Gott, der liebt. Der nicht den Tod will, sondern das Leben. Der für dieses Leben, das die Freiheit des Menschen achtet, sogar bis in den Tod geht.

Erlösung als Befreiung von Angst

Erlöst zu sein heißt dann allerdings nicht befreit zu sein von einer Erbsünde, sondern von der Angst lassen zu können, alles selbst leisten zu müssen. In seinem Sohn zeigt Gott den Menschen: Du kannst anders leben, wenn du darauf vertraust, dass du getragen wirst. Setz dein Leben ein, sieh deine Nächsten und vertraue darauf: Ich bin bei dir und ich will dich. Was immer dir andere auch antun, ich werde dein Leben vollenden, es nicht im Tod lassen.

Weitere Informationen Karsamstag - Der Weg aus dem Feuer Karsamstag oder Ostersonnabend: Wie heißt dieser Tag? Und wofür steht dieser Tag? Antworten von Pastor Oliver Vorwald. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.04.2022 | 09:15 Uhr