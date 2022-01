Warum ist es in Abrahams Schoß so sicher? Stand: 20.01.2022 10:15 Uhr Abrahams Schoß. Dieser Ort fasziniert die Künstler. Maler, Holzschnitzer, Bildhauer setzen ihn in Szene: Fresken in sanften Farben, fein ausgebarbeitete Reliefs, Skulpturen in den Portalen der gotischen Kathedralen.

von Pastor Oliver Vorwald

Sie zeigen den Urvater, Rauschebart, gütige Augen. In seinem Schoß: kleine Figuren, Menschenkinder, "getröstet und geborgen wunderbar". Ein Hoffnungsbild für die Gläubigen. Seinen Ursprung hat diese Vorstellung im Gleichnis "Vom reichen Mann und armen Lazarus" (Lukas 16,19-31). Da geht es um es einen, der alles hat: Villa, Freunde, Vergnügen. Und dann wäre da Lazarus. Er muss betteln; ist einsam, krank vor Hunger …

Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Lukas 16,22

In Abrahams Schoß muss Lazarus keine Not leiden

Abraham. Das Alte Testament erzählt von ihm, im ersten Buch Mose. Ein frommer Mann, voller Vertrauen, Ahnherr vieler Völker, auch dem der Israeliten. Abraham führt ein erfülltes Leben, wird 175 Jahre alt (1. Mose 2,7 ff.). Mit der Zeit entsteht der Glaube, dass die Urväter die Verstorbenen im Jenseits empfangen. An Abrahams Seite, in seinem Schoss, muss Lazarus keine Not mehr leiden. Hier findet er Trost, Geborgenheit, Frieden, erzählt Jesus in seinem Gleichnis. "Schoß" spielt natürlich auf den Mutterleib an, den schützendem Raum für die Babys. Eng verwandt mit dieser Vokabel ist im Hebräischen das Wort "Erbarmen". Die Redewendung von Abrahams Schoß beschreibt also einen Zustand ewiger, himmlischer Glückseligkeit: "Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe." (Ps 139.13)

Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Jeremia 1,5

Hilfe für die Hungrigen und Traurigen

Die Bilder vom Schoß Abrahams, die Skulpturen, das Gleichnis vom Armen Lazarus sind aber auch immer wieder missbraucht worden - um Menschen zu vertrösten. In dem Sinne, "im Himmel geht es euch besser". Das ist ja nicht verkehrt. Doch Jesus will mit seinem Gleichnis "Vom reichen Mann und armen Lazarus" vor allem etwas anderes erreichen. Es ist ein Appell: "Tröstet die Traurigen, stärkt die Hungrigen." "Schaut genau hin." "Und tut etwas gegen die Armut auf dieser Erde."

