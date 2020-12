Stand: 08.12.2020 18:15 Uhr Das Freudebuch von Theresia Kraienhorst

Es gibt sie in allen möglichen und unmöglichen Formen und Farben: Notizbücher. Das meiner Freundin hat einen blauen Umschlag und auf den Blättern sind Wolken dargestellt. Auf die erste Seite hat sie geschrieben: Mein Freudebuch – mit einem dicken Rufzeichen dahinter.

In dieses Notizbuch trägt sie jeden Tag etwas ein, das ihr persönlich Freude gemacht hat. Nur ein paar Stichworte, ein Satz oder eine Ortsangabe. Ein Moment der Freude an genau diesem Tag. Und zwar an jedem einzelnen Tag.

Meine Freundin sagt, manchmal fällt es ihr ganz leicht, etwas einzutragen. Ein besonderer Telefonanruf, ein Spaziergang in der Sonne, ein leckeres Stück Kuchen, ein Besuch bei Freunden. Aber an manchen Tagen muss sie lange überlegen. Es kann doch nicht alles nur traurig gewesen sein. Dann blättert sie in ihrem Freudebuch zurück. Und entdeckt die kleinen Alltagsfreuden. Denn die gibt es jeden Tag – für fast jeden.

