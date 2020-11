Corona-Querdenker treffen Menschen mit Ängsten Sendedatum: 22.11.2020 12:40 Uhr Tausende Menschen haben in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen und das neue Infektionsschutzgesetz demonstriert. Dabei haben sie die Maskenpflicht und Abstandsregeln missachtet.

von Zwischenruf Diakon Gerrit Schulte

Die Bilder aus Berlin vom vergangenen Mittwoch erschrecken: Corona-Demonstranten vor und im Reichstag. Ein bedrohliches Szenario. Mit Wasserwerfern versucht die Polizei, den Ansturm draußen zurückzudrängen. Viele Demonstranten hängen Verschwörungstheorien an. Sie haben kein Vertrauen in die Politik, dulden sogar die rechten Rattenfänger in ihren Reihen und obskure Querdenker. Das sind keine besorgten Bürger, die da aufmarschieren, zumeist ohne Masken und Abstand. Ohne Anstand sowieso. Aber sie treffen mitten ins Herz von Menschen, die in diesen Zeiten Ängste haben.

"Knuffel-Partner" kann Nähe in der Corona-Krise geben

"Warum habt ihr solche Angst?" Das ruft Jesus seinen Jüngern im Boot beim Sturm auf dem See zu. Heute tobt der Corona-Sturm, stellt viele Gewissheiten und Gewohnheiten in Frage. Viele Menschen haben Ängste, die auch berechtigt sind. Nicht nur vor einer Infektion. Vielen Menschen fehlen Nähe, Begegnungen, Zärtlichkeit, Umarmungen, eine tröstende Hand. Die Belgier haben die notwendigen Kontaktverbote durch eine wunderbare Idee ergänzt: Jeder darf sich einen "Knuffel-Partner" suchen - so heißt das wirklich. Super Idee.

Impfstoff macht Hoffnung

Und noch eine gute Nachricht. Wer nicht daran glauben will, dass Bill Gates Tunnel gräbt und Viren streut, findet in der Realität jede Menge Grund zur Hoffnung. Nicht nur, weil Impfungen möglich werden. Wer die Augen aufmacht im Alltag, der kann jeden Tag Menschen sehen, die Mitverantwortung zeigen. Väter, Mütter, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und viele mehr. Mut statt Wut! Das macht mir Hoffnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.11.2020 | 12:40 Uhr