Corona-Lockerungen ohne Rücksicht auf die Schwachen? Stand: 22.02.2022 13:50 Uhr Ab dem 20. März geht's wieder los - fast alle Corona-Auflagen sollen wegfallen. Urlaub, Kneipe, Shopping, Stadion ist wieder möglich. Nur hier und da gibt es noch ein paar kleine Einschränkungen.

von Pastor Michael Ellendorf

Minister Lauterbach spricht von einem "Super-Sommer". Und der Kanzler bringt die Stimmung auf den Punkt: "Wir haben uns das jetzt verdient." Und was ist mit den sogenannten Risikogruppen? Menschen, die sich selbst nicht schützen können. Menschen, die bei einer Infektion um ihr Leben fürchten müssen. Vergessen? Verschwunden?

Wer ist eigentlich "wir"? Wir, das ist zweifelsohne die große Mehrheit der Bevölkerung. Menschen mit einer guten Konstitution. Menschen, die stark sind und mutig. Menschen, für die selbst eine Infektion kein Schreckgespenst ist, weil sie sie vermutlich leicht wegstecken würden.

Corona-Maßnahmen: Geht die Nächstenliebe verloren?

Ich bin kein Spielverderber. Ich gönne uns allen von Herzen ein Ende aller Einschränkungen und Beschwernisse. Aber eben uns allen. Wenn Menschen, die sowieso schon viel mehr zu leiden hatten als wir, jetzt erst recht abgehängt und isoliert und noch mehr gefährdet werden als vorher - dann bleibt mir die Freude über die neue Freiheit im Hals stecken.

Jesus hat gesagt: Was ihr für einen von diesen Kleinen tut, diesen Kranken, diesen Verletzlichen - das tut ihr für mich. Nennen Sie es Solidarität. Rücksicht. Nächstenliebe. War oft davon die Rede in der Corona-Zeit. Und jetzt? Alles vergessen. Jetzt, wo es mehr denn je darauf ankommt, Rücksicht zu nehmen auf die Schwachen und solidarisch an der Seite der Verletzlichen zu stehen - da lautet die neue Parole: Wir haben uns das jetzt verdient. Ich finde, das geht so nicht.

