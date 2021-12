"... Nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen" Sendedatum: 30.12.2021 09:40 Uhr Wieder geht ein Jahr zu Ende. Morgen ist Silvester, und dann beginnt das Neue. Pastor Bernd Lohse aus Hamburg nimmt sich am Jahreswechsel immer Zeit, noch einmal zurückzublicken.

von Pastor Bernd Lohse

Ich setze mich hin mit meinem Notizbuch und lese nochmal, was ich notiert habe in diesem Jahr. Und dann lese ich es mir und Gott vor. Das ist mir kostbares Ritual geworden. Es hilft zu begreifen und abzuschließen. Was ist denn gewesen? Na klar, Corona hatte uns im Griff. Es gab Hoffnung, fast ein Stück Normalität im Sommer, Reisen wurden möglich… und dann die vierte Welle. Wir wurden geimpft und sogar geboostert, einige wollten nicht. Ein Jahr voller Spannungen … und ich frage mich: war das nötig?

Dann die Wahlen, Regierungswechsel, neue Gesichter und alte Aufgaben. Wir sorgten und sorgen uns um den Frieden in Europa und schauen in die Ukraine. 2021 war ein Jahr voller Widersprüche: Proteste in Belarus, so viel Mut von vielen Menschen. Brutal unterdrückt.

Dankbarkeit für Schutz und Trost

Ich schaue mir auch an, was mir gelungen ist und was nicht … denke an unser neues Enkelkind Mattheo und an die Abschiede von lieben Menschen. So unterschiedliche Gefühle. Ich erinnere mich an Wanderungen, Konzerte und Bücher, die ich gelesen habe. Und finde, was für ein reiches Jahr. Und ein schwieriges. Und ein schönes.

Und das alles schau ich mir an in meinem Notizbuch. Und sage Danke. Danke für Schutz in Krankheit, Danke für Trost in Trauer und Danke für Glauben in Zeiten der Angst und des Zweifels. Da kommen mir Worte von Jochen Klepper über die Lippen, ein Lied wie ein Gebet: "Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen."

