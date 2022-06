Busse halten das Bewusstsein an den Krieg wach Stand: 14.06.2022 12:00 Uhr Spritpreise, Inflation, das verregnete Frühjahr, Windräder, Urlaub im Sommer - und Vorkehrungen für den anschließenden Herbst mit Corona. Worum geht es gerade?

von Pastor Michael Ellendorf

Krieg? Ach so, natürlich, der Krieg - furchtbar. Tatsächlich ist der Krieg in der Ukraine nach gut hundert Tagen schon zu einer Randnotiz geworden. Kein Vorwurf! Die anderen Themen sind ja da und wichtig. Ganz bestimmt will ich nicht die Moralkeule schwingen. Nur nicht vergessen, was da gerade geschieht an Leid und Sterben und himmelschreiendem Unrecht. Darum geht's: Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Deswegen freue ich mich, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer in der Stadt das Bewusstsein wachhalten. Sie sind natürlich nicht die einzigen, die das tun. Aber wenn da, wo sonst die Zielhaltestelle angezeigt wird, zu lesen ist: "Stoppt den Krieg" - das ist schon sehr eindrucksvoll. Ein klares Statement. Und eine gute Maßnahme gegen ein allzu schnelles Vergessen.

"Beten gegen die Kriegstreiber und für die Leidenden"

"Stoppt den Krieg"- auch wenn das nicht in unserer Macht steht, gibt es Wichtiges zu tun. Für den Frieden. Die Menschen, die hier Schutz suchen, müssen begleitet und unterstützt werden. Nachdenken ist überaus wichtig: Sollen jetzt tatsächlich weltweit Unsummen investiert werden in Mordgeräte? Nicht nur für Christinnen und Christen eine sehr knifflige und ernste Frage: "Selig sind die Friedfertigen", sagt Jesus - und: Schwerter zu Pflugscharen die biblischen Propheten. Wie soll’s weitergehen, wenn die Ukraine, hoffentlich bald, wieder frei ist?

"Stoppt den Krieg": die Erinnerung wachhalten, helfen, nachdenken. Und beten. Wann, wenn nicht jetzt. Beten gegen die Kriegstreiber. Für die Leidenden. Für den Frieden. Es gibt viel zu tun. Nicht vergessen. Und danke noch einmal den Busfahrerinnen und Busfahrer für die tägliche Erinnerung.

