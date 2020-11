Buß- und Bettag - Umkehr zu uns selbst Sendedatum: 19.11.2019 21:15 Uhr "Buße" heißt so viel wie "Umkehr". Deshalb eignet sich der Buß- und Bettag dafür, das eigene Leben zu betrachten - und Mut zur Veränderung zu haben.

von Susanne Richter

"Wie wollen wir leben?" Das ist nicht nur die Frage der ARD-Themenwoche, sondern eigentlich auch die am Buß- und Bettag. Ich konnte mit dem Feiertag eigentlich nie etwas anfangen. Buße klingt schräg nach Mittelalter. Dann habe ich aber gehört, dass "Buße" übersetzt "Umkehr" heißt. Gedacht also als ein Tag, der sagt: Es macht Sinn, sein Leben mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Blick auf das eigene Leben

Leben wir so, dass es noch zu unseren Werten passt? Oder müssten wir nicht hier und da mal etwas nachschrauben? Das kann man sich gesamtgesellschaftlich fragen. Die Corona-Krise hat einiges ans Tageslicht gebracht. Man kann sich das aber auch im Kleinen fragen: Passt mein Leben noch zu mir? Lebe ich so, wie ich gedacht bin, oder an mir vorbei? So genau hingucken, kann schmerzhaft sein.

Mut und Vertrauen für Weiterentwicklung

Ich entdecke dabei vieles, was gerade nicht so toll läuft. Und wo eine Art "Umkehr" oder Weiterentwicklung angebracht wäre. Um da ehrlich hinzugucken, brauche ich Mut und Vertrauen, einen liebevollen Blick auf mich selbst. Wir sollen uns nicht selbst verurteilen. Es geht darum, dass wir so leben, wie es wirklich glücklich macht. Buß-und Bettag steht dafür, dass Gott uns unterstützt bei diesem Reset-Vorhaben.

