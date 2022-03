Blühende Mandelzweige als Hoffnungszeichen Stand: 30.03.2022 09:45 Uhr In Gärten und Parks blühen bereits die ersten Bäume. Ihre Blüten erzählen von einem Leben, das sich durchsetzt, immer wieder, auch gegen Krieg, Gewalt und Zerstörung.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Bald schon, so künden es die Knospen an den Bäumen, bald schon wird es wieder grün sein. Der Frühling vertreibt in den letzten Tagen schon mit Macht die kahle, kalte Zeit und längst stehen prächtig blühende Bäume in Parks und Gärten. In diesem Jahr sehe ich sie mit anderen Augen. Mit Augen eben, die gleichzeitig täglich diese brutale Zerstörung in Mariupol, Charkiv, Kyiv aufnehmen. Bröckelnde Restfassaden von Häusern, in denen niemand mehr wohnen kann. Verzweifelte Menschen in U-Bahntunneln. So furchtbar dieser Krieg, dass ich meine Augen manchmal am liebsten verschließen würde. Und ich weiß zugleich: das geht jetzt nicht - der Frieden braucht uns als wache Zeitgenossinnen!

Eines der schönsten Friedenslieder hilft mir in dieser Zeit. Es singt von zarten Knospen und aufblühenden Bäumen und welche Kraft darin liegt:

"Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht."

Ja, das trifft mein Gefühl. Dieser schroffe Kontrast der Bilder: Ein Krieg, der Menschenleben zerstampft und eine Welt vergehen lässt. Ein Krieg, der Angst auslöst und wütend macht. Und daneben dieses zauberhaft schöne, das Herz erreichende Bild vom Blütensieg, der leicht im Winde weht. Schön, wehrlos und vergänglich - und doch unübertroffener Bote der unzerstörbaren Lebenskraft, die Jahr um Jahr eine ganze Welt aus dem Winter herausreißt und Leben neu beginnen lässt.

"Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt."

Hoffnung in weiß und rosé. Blüten, die die Welt nicht verbessern und doch so sehr verändern, weil sie vom Leben erzählen. Einem Leben, das sich durchsetzt, immer wieder, auch gegen Krieg, Gewalt und Zerstörung. Schalom Ben-Chorin verdanken wir diese Zeilen, dem jüdischen Journalisten und Religionswissenschaftler, der den Nazis weichen und nach Palästina emigrieren musste. Und der später unermüdlich war in seinem Werben für den jüdisch-christlichen Dialog. Er kannte trübste Zeiten. Und kann gerade deswegen helfen, die Zuversicht wachzuhalten. Dann werden Blüten zum Fingerzeig, wie das Leben siegt.

