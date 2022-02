Betschwestern - Beten rund um die Uhr Stand: 02.02.2022 09:10 Uhr Betschwestern: Nach landläufigem Verständnis sind das heuchlerische alte Frömmlerinnen, denen wohl nicht zu trauen ist. Ständig den lieben Herrgott im Mund führen - und hintenrum Gift spritzen.

von Pastor Michael Ellendorf

Und jetzt erzähle ich Ihnen von den echten, den ehrlichen, den aufrichtigen, den ernstlich frommen Betschwestern. Der offizielle Name ihrer Kongregation - so viel Zeit muss sein - lautet "Dienerinnen des Heiligen Geistes von der ewigen Anbetung". Rund 350 Schwestern gibt es weltweit, noch. Sie leben sehr zurückgezogen. Und beten.

Immer im Dienst für Gott und die Menschen

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und das seit 1896, als ihr Orden im niederländischen Steyl gegründet wurde. Wie das geht? Die Schwestern eines Klosters lösen einander ab, sodass tatsächlich unaufhörlich gebetet wird. Und die Kette nicht abreißt. Sie beten für ihre Brüder und Schwestern, die karitativ oder missionarisch tätig sind. Sie beten für Menschen, die sich mit ihren Gebetsanliegen an sie wenden. Und gewiss beten sie auch für Menschen, die nicht mal wissen, dass gerade für sie gebetet wird. Ganz egal. Diese Schwestern nehmen es als ihre Aufgabe zu beten. Damit dienen sie Gott und den Menschen. Und sie tun es ohne Pause rund um die Uhr.

Berliner Kloster St. Gabriel der Betschwestern schließt

Ich habe tiefen Respekt vor diesen Frauen. Und es berührt mich zu hören, dass ihre Dependance in Berlin, das Kloster St. Gabriel, bald aufgegeben wird, weil es wirtschaftlich nicht mehr zu halten ist. Womöglich reißt die Gebetskette irgendwann einmal, weil es an Betschwestern fehlt. Und was dann? Vielleicht sollen wir von ihnen lernen - und füreinander beten.

