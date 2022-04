Bei Gott Halt finden Stand: 04.04.2022 15:28 Uhr Ein Wanderstock wird zum Zeichen: In unsicheren Zeiten können wir uns bei Gott "abstützen" und getröstet werden. Davon spricht auch Psalm 23, einer der bekanntesten und beliebtesten Texte der Bibel.

von Bischof Tilmann Jeremias

Als ich 2019 als Bischof eingeführt wurde, habe ich viele Geschenke bekommen. Eins davon hat mich besonders beeindruckt; ich habe es in meinem Arbeitszimmer dauernd vor Augen. Es ist ein massiver Stock, fast zu groß für einen Wanderstock, im oberen Teil eigentümlich gezwirbelt, um eine andere Pflanze herumgewachsen.

Dieser Stock ist nicht nur wunderschön; er ist für mich zu einem wichtigen Zeichen geworden. Er gibt Halt. Denn ich fühle mich momentan, als ob der Boden unter meinen Füßen wacklig wird. Es ist Krieg mitten in Europa, auch bei mir wächst die Angst. Tausende traumatisierte Menschen aus der Ukraine kommen zu uns. Niemand weiß, wie es wirtschaftlich weiter geht. In solch wackligen Zeiten nehme ich manchmal diesen massiven Stock und stütze mich auf ihn. Solcher Halt tut gut.

"Dein Stecken und Stab trösten mich..."

Und dann denke ich an das schönste Gebet aus der Bibel, den Psalm 23. In diesem Gebet wird Gott als Hirte angesprochen, der seine Tiere kennt und auf sie achtet. Der Psalmbeter sagt zu Gott: "Dein Stecken und Stab trösten mich." Ich verstehe das so: Als Mensch mit manchmal wackligem Boden unter den Füßen darf ich mich festhalten am Hirtenstab Gottes, darf mich abstützen, Halt finden und werde getröstet. Daran erinnert mich mein liebstes Geschenk zur Einführung als Bischof, ein einfacher und doch so schöner Stock.

