"Auf den anderen zugehen und vergeben können" Stand: 05.04.2022 13:10 Uhr "Friede sei mit Dir": Dieser Satz ist in der Kirche in jedem Gottesdienst zu hören. Er ist leicht gesagt, in Zeiten von Frieden. Doch wie passt das zu immer neuen Kriegen, die jetzt auch in Europa stattfinden?

von Theologe Christoph Riethmüller

Wir gehen auf Ostern zu. Da feiern Christinnen und Christen die Auferstehung Jesu. Wir werden in der Bibel davon lesen, dass der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern kommt und ihnen den Frieden wünscht. "Friede sei mit Euch", wird er sagen.

Frieden meint in der Bibel nicht einfach nur, dass kein Krieg ist. Das biblische Wort "Schalom" bedeutet umfassendes Glück, Wohlergehen, Ruhe und Sicherheit. Es beschreibt eine gute Ordnung für mich persönlich, für die Gesellschaft und vor allem für die Beziehungen der Menschen untereinander. Das hört sich für mich ein bisschen wie der Himmel auf Erden an - und ja, leider ist das eben auch gar nicht so einfach.

In Kriegszeiten um Gespräche ringen

"Selig die Frieden stiften" - auch das hat Jesus einmal gesagt. Da klingt schon an, dass für den Frieden etwas getan werden muss. In einem Streit auf den anderen zugehen und vergeben können. Oder, wie in Kriegszeiten, immer wieder um Gespräche ringen, immer wieder aufzeigen, wie sinnlos diese Gewalt und das Elend sind, die dieser Krieg mit sich bringt.

"Selig die Frieden stiften" - für mich klingt dieser Satz gerade heute wie eine Aufforderung an uns alle.

