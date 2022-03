Suche nach dem Sinn des Lebens Stand: 31.03.2022 14:37 Uhr Der neue Podcast der Kirche im NDR, "Sinn:Suche", ist undogmatisch und überkonfessionell. Zu hören sind keine geschönten Interviews, sondern menschliche Begegnung.

von Pastorin Susanne Richter

Was führt uns, wenn wir die Orientierung verloren haben? Was ist die Kraft, der Halt? Oder kurz gesagt: Was ist der Sinn dahinter? Wir sagen: Sinn entsteht nicht auf dem Reißbrett. Wir erleben ihn nicht in der Theorie, er hat was mit Begegnung zu tun. Sinn kann sich ereignen, im Kontakt, im Dialog. Zum Beispiel hier: bei "Sinn:Suche", dem neuen Podcast der Kirche im NDR.

Gespräche auf Augenhöhe

Alle zwei Wochen verabreden wir uns mit Prominenten, Musikern, Politikern, Journalisten. Wir, das sind Marco Voigt, Oliver Vorwald und ich, Susanne Richter. Wir sind Radiopastor:innen im NDR. Unser Ziel: Ein Gespräch auf Augenhöhe über das, was uns hoffen, zweifeln und glauben lässt. Was uns bewegt, neue Wege gehen und neue Aufgaben ergreifen lässt.

"Sinn:Suche" ist undogmatisch, überkonfessionell und persönlich. Weil wir keine geschönten Interviews wollen, sondern menschliche Begegnung. Sich darauf mit ganzem Herzen einlassen, sich zeigen, kostet Mut. Aber auf weniger hatten wir keine Lust. "Sinn:Suche", das sind eigentlich viele Suchbewegungen. Und wir finden auch was. Gerne nehmen wir Euch mit. Hört doch mal rein! Sinn:Suche findet ihr unter radiokirche.net und überall, wo es Podcasts gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Moment mal | 03.04.2022 | 09:12 Uhr