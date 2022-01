Astrid Lindgren - Brieffreundschaft für die Seele Stand: 27.01.2022 12:45 Uhr Im April 1971 schreibt die zwölfjährige Sara Schwardt der 50 Jahre älteren Astrid Lindgren und bittet sie um eine Filmrolle. Rund 80 Briefe schreiben sich die beiden - bis zum Tod der Autorin im Jahr 2002.

von Pastor Marco Müller

"Verzeih diesen langen, langweiligen, doofen, schlampigen Brief", schreibt ein Mädchen an eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Welt. Und sie fügt hinzu: "Von Sara, zwölf Jahre. Hässlich dumm doof faul."

Es ist der Beginn einer langen Brieffreundschaft zwischen eben dieser Sara und Astrid Lindgren. Über 80 Briefe gingen von 1971 bis 2002 hin und her. Niemand wusste davon. Erst Jahre nach Lindgrens Tod wurden sie entdeckt. Heute gibt es den Briefwechsel als Buch.

Astrid Lindgren baut eine verletzte Seele auf

"Hässlich dumm doof faul." Das Bild der Teenagerin von sich selbst ist anfangs erschütternd. Es gebe keinen Grund, sie lieb zu haben, denkt sie. Niemand glaube an sie. Und die berühmte Kinderbuchautorin? Sie antwortet beharrlich über drei Jahrzehnte. Erkennt die verletzte Seele und baut sie auf. "Es ist nicht toll, so auszusehen wie ich", schreibt das Mädchen zweifelnd. "Hallo du Hübsche", beginnt Lindgren ihren nächsten Brief.

Dieser menschenfreundliche Geist in all dem, der kommt mir bekannt vor. Ich begegne ihm nicht selten in der Bibel. In einem Jesus, der den Verlorenen nachgeht. In einem Gott, der seine Menschen sieht und hört in ihrer Not. Ich glaube wirklich: Sein Geist weht vielerorts.

