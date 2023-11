Anne Michael ist Hamburgs erste Chef-Kirchenmusikerin Stand: 14.11.2023 11:59 Uhr In der Kirchengemeinde St. Nikolai am Klosterstern wird Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal überhaupt ist in einer der fünf Hamburger Hauptkirchen eine Frau zuständig für die Musik. Anne Michael heißt die Kantorin.

von Danny Marques Marcalo

Das sind schon eher ungewöhnlichere Töne, die Anne Michael an der Orgel in St. Nikolai anspielt. Die Organistin improvisiert: Nachdem sie kaum wahrnehmbar angefangen hat, spielt sie schließlich sogar, in dem sie die flache Hand über die Tasten streicht. Sie holt Töne aus der Orgel, die stellenweise mehr an einen Stanley-Kubrick-Film wie "Shining" denken lassen. Aber: Auch den klassischen Johann-Sebastian Bach soll es weiterhin in St. Nikolai geben.

Von Meldorf nach Hamburg

Anne Michael ist zwar erst Anfang 30, sitzt aber schon einige Jahre an den Orgeltasten, zuletzt im Meldorfer Dom in Schleswig-Holstein. Dort war sie fünfeinhalb Jahre lang. Nach Hamburg zu gehen, sei jetzt der richtige Schritt. "In Meldorf konnte ich mein Profil schärfen, mich weiterentwickeln und mich entfalten in meiner Musik und meiner künstlerischen Art. Das jetzt an St. Nikolai weiterzuführen und auszuführen, darauf freue ich mich riesig", sagte die Neu-Hamburgerin dem NDR.

Kirche als Dreh- und Angelpunkt für Kultur

"Wir wissen, dass Kirchenmusik eine lange Tradition hat, dass die Kirchen eigentlich immer das Zentrum waren, wo Musik entstanden ist und aufgeführt wurde. Was wir heute kennen, Konzerthäuser, Theater, das kam ja alles erst später", sagt die Musikerin und fügt hinzu: "Die Kirchen waren immer so der Dreh- und Angelpunkt für Kultur."

Kantorin Michael wird aber nicht nur an der Orgel sitzen, sie ist nun auch Chorleiterin in St. Nikolai. Damit hat sie gut 70 Sängerinnen und Sänger, mit denen sie Programme entwirft. Zum Beispiel für ihre offizielles Antrittskonzert am kommenden Sonnabend.

St. Nikolai steht für Erneuerung und Innovation - auch in der Musik

Die Hauptkirche St. Nikolai hat seit 1962 ihren Platz am Klosterstern. Das alte Gebäude ist die zerstörte Kirche am Hopfenmarkt, deren Ruinen heute als Mahnmal an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Seit der Gründung der Gemeinde im 13. Jahrhundert wurden ihre Gotteshäuser, renoviert, brannten aus, wurden verlegt.

St. Nikolai - das ist Erneuerung, das ist Innovation und die neue Kantorin will das auch musikalisch ausdrücken. "So hab ich in Meldorf zum Beispiel auch einfach ausprobiert und die Orgel einfach mit Live-Electronics verbunden, also mit Synthesizern, mit Drum-Machines. Mit Programmen, die eigentlich DJs verwenden, wie Ableton Live. Und hab auch in den Chören angefangen, Improvisationen zu etablieren. Um zu sehen, wie Chorsänger eigentlich darauf reagieren, wenn sie mal losgelöst sind vom Text."

Das ist aber noch Zukunftsmusik. An diesem Tag ist es erst die zweite Chorprobe für Anne Michael. In Hamburg sei alles viel größer, der Apparat der Kirche, die Stadt sowieso. Ein bisschen verliebt hat sie sich in die neue Orgel in St. Nikolai, die viele Möglichkeit bietet. Der Sound? "Aktuell." Und Kirchenmusikerin Michael wird alles dafür tun, dass St. Nikolai ab sofort immer so klingt.

