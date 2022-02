"Alles beginnt mit der Sehnsucht" Stand: 15.02.2022 13:15 Uhr Alles beginnt mit der Sehnsucht. Mit der Sehnsucht nach neuen Liedern. Mit der Sehnsucht nach dem alten Leben, so wie es früher war. So viel Sehnsucht in dieser Zeit.

von Pastorin Margrit Wegner

Menschen sagen: Ich sehne mich nach ausgefüllten Tagen und Lachen. Ich sehne mich nach Festen mit ganz vielen Leuten, nach Glanz und Tanz und viel Gesang. Ich sehne mich nach Sonne und Frühling. Ich sehne mich nach fernen Ländern.

Ich sehne mich nach Tiefgang und nach Leichtigkeit zugleich. Ich sehne mich nach Kerzenschein in dunkler Nacht. Ich sehne mich nach einem Leben ohne dieses Virus. Ich sehne mich nach neuen Abenteuern und nach etwas, was dem Leben Sinn gibt.

Nelly Sachs auf der Suche nach der Sehnsucht

Ich sehne mich nach einer, die mich liebt. Ich sehne mich nach dem, der sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mich begleiten in diesen Tagen Worte der jüdischen Dichterin Nelly Sachs.

Alles beginnt mit der Sehnsucht,

Immer ist im Herzen Raum für mehr,

für Schöneres, für Größeres.

Das ist des Menschen Größe und Not:

Sehnsucht nach Stille,

nach Freundschaft und Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,

dort bricht sie noch stärke auf.

Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,

mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?

So lass nun unsere Sehnsucht

damit anfangen,

Dich zu suchen,

und lass sie damit enden,

Dich gefunden zu haben. Nelly Sachs: "Alles beginnt mit der Sehnsucht"

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 17.02.2022 | 19:05 Uhr