70 Jahre auf dem Thron: Queen feiert Platin-Jubiläum Vier Tage dauern die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Möglichst viele Untertanen sollen mitfeiern können. Wie in den Jahren vor der Pandemie nimmt die Monarchin an "Trooping the Colour" zum offiziellen Geburtstag teil.

von Julia Heyde de López

Noch bis Pfingstsonntag wird in England groß gefeiert: das Platin-Jubiläum der Königin. Wirklich enorm, seit 70 Jahren sitzt die Queen auf dem Thron. Im ganzen Land sind Konzerte, Festgottesdienste und Veranstaltungen geplant. Am Donnerstagabend sollen überall der Queen zu Ehren sogenannte Beacons, also Leuchtfeuer entzündet werden.

Die Queen ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Elisabeth II. ist qua Amt das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England. Und sie macht sich auch Gedanken zur Bibel. Am Ende des ersten Corona-Jahres sprach sie in einer Fernsehrede vom "barmherzigen Samariter". Das Gleichnis in der Bibel erzählt von einem Mann auf Reisen, der einem Fremden hilft, der verunglückt ist. "Diese wundervolle Geschichte über Freundlichkeit und Güte ist heute immer noch relevant", sagte die Queen.

"Jeder von uns ist in Gottes Augen etwas Besonderes"

"Es gibt barmherzige Samariter in unserer Gesellschaft, die Fürsorge und Respekt für jeden Menschen haben, ohne Ansehen von Geschlecht, Hautfarbe oder Hintergrund. Sie erinnern uns daran, dass jeder von uns in Gottes Augen etwas Besonderes ist und wir vor ihm alle gleich sind."

Da passt es doch genau und ist im Sinne der Queen, dass die Kathedrale im Städtchen Lichfield, nördlich von Birmingham dazu aufgerufen hat, während der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum die Bedürftigen nicht zu vergessen und an die örtlichen Tafeln zu spenden.

