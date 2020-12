"2020 ist das Jahr des vierten Gebots" Stand: 03.12.2020 12:05 Uhr "Ehre deinen Vater und deine Mutter." Ein einfacher Satz. Das vierte der Zehn Gebote - die Grundlagen der christlichen Ethik.

von Klaus Böllert

Lange Zeit missbraucht, um den Gehorsam minderjährigen Kinder einzufordern. Dabei bezieht sich der Satz auf erwachsene Kinder. Sie sollen ihre alt gewordenen Eltern ehren, das heißt, sie versorgen und achten, auch wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind.

2020 haben wir diesen Satz gelebt. Zweidrittel der, wie es heißt, an oder mit Corona Verstorbenen waren älter als 80 Jahre, gar 96 Prozent älter als 60 Jahre. Vor allem sie wurden und werden geschützt. Nicht perfekt. Viele sind einsam gestorben. Und Ja, mit besseren Maßnahmen, mit noch mehr Einschränkungen hätte es weniger Tote gegeben.

Vierte Gebot zum Schutz der Älteren

Aber, knapp elf Millionen Schülerinnen und Schüler waren monatelang zu Hause. Unzählige Reisen sind ausgefallen, jetzt in den Ferien fehlen offene Schwimmbäder und Kinos. Restaurantbesitzer rechnen, wie lange sie noch durchhalten können, Millionen sind in Kurzarbeit und Konzerte und Kultur gibt es fast nur noch digital. Alles in erster Linie zum Schutz der Älteren und Alten.

Ich höre auch keine Stimmen, die sich darüber beschweren, dass sie zuerst geimpft werden. Deswegen finde ich: 2020 ist das Jahr, in dem das vierte Gebot gelebt wurde. "Ehre deinen Vater und deine Mutter".

