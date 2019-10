Alan Gilbert im Gespräch

Alan Gilbert steht für kulturelle Neugier und Weltoffenheit. Der neue Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters leitete viele Jahr die New Yorker Philharmoniker.

Er beugt den Oberkörper vor, tänzelt leicht, um dann plötzlich eine Hand nach vorne schnellen zu lassen: Alan Gilbert, der neue Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, dirigiert mit vollem Körpereinsatz. In der Opening Night vor einigen Wochen begeisterte er das Hamburger Publikum mit fast dreieinhalb Stunden unterschiedlichster Musik.

Gilbert, der viele Jahre die New Yorker Philharmoniker leitete, steht für kulturelle Neugier und Weltoffenheit. Musik ist für den 52jährigen die internationale Sprache ohne Worte. Im Talk mit Georg Schwarte geht es um Heimat, um die Rolle des Dirigenten und um US-Präsident Trump. Der gebürtige New Yorker wechselte im Verlauf des Gespräches in seine Muttersprache.