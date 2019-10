Unruhige Nächte - was stört den Schlaf?

Schlaf ist kostbar. Denn er sorgt dafür, dass wir uns von den Belastungen des Alltags gut erholen. Doch viele Menschen wälzen sich nachts in den Betten und können keine Ruhe finden. Andere fühlen sich am Morgen wie gerädert, obwohl sie viele Stunden geschlafen haben.

Redezeit in Kooperation mit Visite "Was stört den Schlaf?"

Was hilft bei Schlafstörungen?

Was können die Gründe sein? Muss man zwischen körperlichen und seelischen Ursachen unterscheiden? Wann sollte man einen Arzt aufsuchen? Wie finde ich heraus, was meinen Schlaf stört? Spielt es eine Rolle, wie man sich tagsüber verhält? Schaden Computer und Fernsehen wirklich der Nachtruhe? Ist "Schäfchen zählen" eine gute Idee? Welche Voraussetzungen sind nötig für einen erholsamen Schlaf?

Hörer fragen - Experten antworten

"Unruhige Nächte - was stört den Schlaf?" war am Dienstagabend (8. Oktober 2019) das Thema der NDR Info Redezeit in Kooperation mit der NDR Info Radio-Visite und der NDR Fernsehsendung Visite.

NDR Info Moderatorin Vera Cordes begrüßte als Experten:

Prof. Dr. Svenja Happe

Fachärztin für Neurologie, Schwerpunkt Schlafmedizin in der Klinik Maria Frieden in Telgte

Prof. Dr. Sylvia Kotterba

Chefärztin für Neurologie, Geriatrie, Palliativmedizin, Intensivmedizin und Schlafmedizin am Klinikum Leer